Нацбанк планирует ограничить возможность блокирования деятельности работающих банков через суд

Национальный банк Украины обсуждает с депутатами комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики возможность ограничения блокировки судами деятельности работающих банков.

Об этом сообщила сообщила первая заместительница главы НБУ Екатерина Рожкова в интервью Finclub, передает БизнесЦензор.

"Мы обсуждали с депутатами профильного комитета, что в будущем финансовые институты нужно вывести из-под такого удара. У разных людей могут быть разного рода претензии, но нельзя позволять решениями судов блокировать деятельность банка. Ведь фактически это убийством кредитного учреждения", - рассказала Рожкова.

По ее словам Рожковой, в банковском секторе не должны встречаться такие истории по блокировке деятельности, как с "Проминвестбанком".

"Хорошо, что ПИБ расплатился с вкладчиками, поэтому решение суда на нем негативно не сказывается, но если предположить, что подобная негативная практика будет регулярно использоваться по отношению к работающим банков, это может привести к негативным последствиям для банковской системы и финстабильности в целом", - отметила Рожкова.

"В банковском секторе не должны случаться такие истории, как с "Проминвестбанком". Банки оперируют деньгами клиентов, поэтому не могут становиться мишенью при перераспределении активов. Что случилось с "Проминвестом"? Была принудительная продажа акций на бирже, результаты которого заблокированы решением суда. Этим же решением ПИБ запрещено выполнять целый ряд операций, в том числе которые необходимо провести для сдачи банковской лицензии. Первый и самый главный шаг они сделали - рассчитались с вкладчиками. Как только в судах будут сняты запреты, банк продолжит сворачиваться", - рассказала Рожкова.

"Проминвестбанк" был создан в 1992 году. ВЭБ стал владельцем "Проминвестбанка" в 2008 году, ему принадлежит 99,7726% его акций. Свои инвестиции в развитие дочернего банка он оценивает в $2,7 млрд.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2020 года по размеру общих активов (36,932 млрд грн) "Проминвестбанк" занимал 12 место среди 75 действовавших банков.