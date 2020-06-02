СЕТАМ планирует получить разрешение на продажу драгоценных металлов и камней

Государственное предприятие "СЕТАМ" обратилось в Министерство юстиции Украины с просьбой разрешить ему продавать драгоценные металлы и камни.

Об этом сообщил и.о. гендиректора "СЕТАМ" Александр Мамро на пресс-конференции, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы хотим выйти на продажи драгоценных камней и металлов. Мы обратились в профильное министерство, чтобы они внесли изменения в приказ, потому что на сегодня мы не имеем права это продавать" – сказал Мамро.

Мамро добавил, что ГП также контактирует с банками по продаже непрофильных активов и планирует составить конкуренцию системе ProZorro по некоторым аукционам. В частности, отметил он, ProZorro – единственная площадка в Украине, которая может заниматься продажей таможенного конфиската и бесхозного имущества.

По словам Мамро, 1 июня "СЕТАМ" обсудил с Ассоциацией частных исполнителей Украины изменения в проект по реализации имущества, которые в ближайшие два дня планирует направить в Минюст. Кроме того, ГП предложило внести изменения в законы "Об ипотеке" и "Об исполнительном производстве".

"Мы работаем над привлечением национальных и международных экспертов для того, чтобы они провели комплексный анализ бизнес-процессов, которые происходят на площадке "СЕТАМ", и предоставили свои советы и замечания" – сообщил также и.о. гендиректора.

По его словам, ГП обратилось к Проекту ЕС "Право-Justice" за соответствующей технической помощью.

Помимо этого, Мамро сообщил, что "СЕТАМ" по итогам тендера нанял адвокатское объединение "Клеверс" для юридического представительства предприятия в судах. "На сегодня у нас около 1,5 тыс. активных дел, которые мы сопровождаем. Начиная от признания торгов недействительными и обжалования каких-то действий", – сказал Мамро, уточнив, что услуги адвокатского объединения будут обходиться в 400 грн/час.

По его словам, "СЕТАМ" планирует к концу июня после окончания карантина подготовить новое штатное расписание и внести кадровые изменения.

"Мы поработали в удаленном режиме и увидели, что порядка 20-25% человек не нуждаются в том, чтобы находиться в офисе. Еще где-то 10% вообще не нужны организационной структуре, чтобы выполнять функции", – пояснил Мамро.

Согласно данным предприятия, "СЕТАМ" с начала запуска проекта в 2014 году провел 62,14 тыс. результативных аукционов на общую сумму 12,06 млрд грн.