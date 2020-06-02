Комбинат "Украина" начал изготовление электронных акцизных марок, – Минфин
Полиграфический комбинат "Украина" на 100% выполнил государственный заказ на изготовление электронных акцизных марок.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов, передает БизнесЦензор.
В ведомстве напомнили, что с 1 мая 2020 года введен в обращение новый образец марки акцизного налога для алкогольных напитков.
По данным Министерства финансов, предоставленными Государственной налоговой службой, изготовлено, прошли государственный прием и подготовлены к отгрузке около 70 млн штук марок нового образца, из которых на конец месяца выбрано уже почти 17 млн штук электронных марок. При этом наибольшее количество марок выбрали производители и импортеры из Винницкой, Одесской областей и Киеве.
Отличием марки акцизного налога нового образца является наличие на ней реквизитов производителя марки, QR-код и штрих-кода. Такие новации позволят усилить борьбу с незаконным оборотом подакцизных товаров путем отслеживания движения алкогольных напитков с помощью сопоставления информации из базы данных ГНС о выданных марки и считаны регистраторами расчетных операций.
В дальнейшем предусмотрено привлечение общественности к контролю за оборотом алкогольных напитков через сканирование QR-кода с помощью мобильного приложения.
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