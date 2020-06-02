Продажи новых коммерческих упали в мае на 40%, – "Укравтопром"

В мае украинский парк коммерческих автомобилей пополнили 680 новых машин, что на 40% меньше майского показателя 2019 года.

Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром", передает БизнесЦензор.

Среди новых коммерческих авто в прошедшем месяце наибольшим спросом пользовались автомобили французской марки Renault, которые заняли пятую часть этого сегмента автомобильного рынка. Результат в 141 автомобиль за месяц меньше майского результата прошлого года на 31%.

На втором месте Fiat – 105 автомобилей. Майские регистрации этой марки были на 6% меньше показателя годичной давности.

Третья строчка рейтинга, при 17-процентном снижении продаж у Peugeot – 70 автомобилей.

Четвертым в мае был МАЗ, спрос на белорусские грузовики в Украине вырос на 13% – до отметки 59 машин.

Замыкает топ-5 рейтинга – Ford, 50 машин которого в мае получили свои первые регистрационные номера (-37%).

Всего за пять месяцев текущего года в Украине было зарегистрировано 3,3 тыс. новых коммерческих автомобилей, что на 26% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.