Норвегия и Швеция создали предприятие по утилизации электромобильных батарей

Norsk Hydro (Норвегия) и Northvolt (Швеция) создали совместное предприятие, которое будет заниматься переработкой аккумуляторов и алюминия из норвежского сектора электромобилей (EV).

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на телеканал CNBC, передает БизнесЦензор.

В пресс-релизе производителя батарей компании Northvolt говорится, что совместное предприятие, получившее название Hydro Volt, создаст в Норвегии "центр утилизации" электромобильных аккумуляторных батарей (АКБ). Его работу планируется начать в 2021 году.

Центр расположится в городе Фредрикстад. Центр будет "высоко автоматизирован" и займется дроблением и сортировкой использованных литий-ионных батарей. Первоначальная мощность предприятия превысит 8 тыс. тонн АКБ в год.

На предприятии будет осуществляться рециркуляция алюминия и так называемой "черной массы", содержащей литий, кобальт, марганец и никель. В дальнейшем она будет доставляться на предприятие Northvolt, где будет превращаться в редкоземельные "энергетические" металлы.

"К 2030 году Northvolt намеревается использовать при производстве своих батарей до 50% нашего сырья, получаемого из переработанных АКБ", - заявила директор по охране окружающей среды подразделения по переработке отходов Northvolt Эмма Неренхайм.

Норвегия обладает крупнейшим (в пересчете на душу населения) парком электромобилей и является мировым лидером в области внедрения EV-технологий. По данным правительства, 43% всех новых автомобилей, проданных в 2019 году, были электрическими, а самым продаваемым EV на местном рынке стала Tesla Model 3. К 2025 году правительство хочет добиться того, чтобы все новые легкие фургоны и легковые автомобили, продаваемые в Норвегии, обладали нулевой эмиссией.

Электромобили обеспечивают значительное сокращение выброса вредных веществ в городах. Однако производство литий-ионных аккумуляторов, используемых для питания подобных транспортных средств, является энергоемким процессом. Кроме того, разведка и добыча материалов, используемых в батареестроении, нередко сопряжена с большими затратами и негативным влиянием на окружающую среду.

Учитывая вышесказанное, переработка и повторное использование литий-ионных батарей является чрезвычайно важным процессом. Сегодня многие компании разрабатывают технологии и процессы для утилизации аккумуляторов, используемых в электромобилях. К ним, например, относится Volkswagen Group, которая, как и Hydro, является инвестором Northvolt. В 2019 году немецкий автопроизводитель объявил о намерении построить совместно с Northvolt завод по производству АКБ и объявил о планах по созданию опытного завода по переработке аккумуляторных батарей в Зальцгиттере, Германия.

Для успешного развития электромобильной отрасли необходим план утилизации отработанных АКБ. Такой вывод содержится в результатах исследования, проведенного Университетом Бирмингема (Великобритания).

Эксперты по-разному оценивают ресурс литий-ионных батарей и опасность их переработки. Так, батареи, используемые BMW, служат до 15 лет и больше. При этом к концу жизненного цикла их остаточная емкость составляет 70-80% от начальной.

По словам главы батарейного департамента баварской компании Андреаса Рейта, опасность утилизации старых электромобильных АКБ сильно преувеличена. В них используются такие металлы, как литий, никель и медь, которые не обладают токсичными свойствами.