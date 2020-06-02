Активы банка Порошенко сократилась за год в 3,2 раза

Активы АО "Международный инвестиционный банк" (МИБ, Киев) за 2019 год сократились в 3,2 раза – до 2,9 млрд грн, в том числе денежные средства и их эквиваленты – в 10,6 раза, до 328,16 млн грн, а инвестиции в ценные бумаги – в 5,1 раза, до 752,4 млн грн.

Об этом сообщается в годовом отчете банка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно отчету, обязательства банка за прошлый год сократились в 3,6 раза – до 2,5 млрд грн, в частности, средства клиентов – в 4,1 раза, до 2,11 млрд грн.

В прошлом году МИБ задекларировал 57,18 млн грн чистой прибыли, что на 10,7% меньше, чем за 2018 год (64,03 млн грн), в частности, чистая прибыль банка за третий квартал 2019 года составила 6,54 млн грн, что в 3,8 раза меньше, чем за октябрь-декабрь 2018 года (25,48 млн грн).

Чистый процентный доход банка за 2019 год сократился к аналогичному показателю за 2018 год на 2,9% – до 147,5 млн грн, а расходы на формирование резервов под ожидаемое обесценивание активов увеличились в 3,9 раза до 4,37 млн грн.

Собственный капитал банка за 2019 год вырос на 16,4% – до 405,48 млн грн, а уставный – на 21,7%, до 333,6 млн грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на начало 2020 года крупнейшими акционерами МИБа являлись пятый президент Украины Петр Порошенко (50,362434%), его сын Алексей Порошенко (9,9174%), Игорь Кононенко (14,94%), а также Олег Гладковский и Олег Зимин – по 9,908%.

По данным Нацбанка, по размеру общих активов на 1 января 2020 года МИБ занимал 30 место среди 75 действовавших банков.