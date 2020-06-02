Импорт сжиженного газа в мае вырос на 16%

В мае 2020 года, по оперативным данным, импорт сжиженного газа увеличился на 16%, до 129,5 тыс. тонн, по сравнению с апрелем этого года.

Об этом enkorr сообщили в "Консалтинговой группе А-95", передает БизнесЦензор.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года объем поставок снизился на 5%, или на 7 тыс. тонн (в мае 2019 года было импортировано 136,4 тыс. тонн).

Импортные поставки из России в мае 2020 года сохранились на уровне 57-58 тыс. тонн.

Поставки с территории Беларуси, по сравнению с апрелем, выросли более чем в два раза - с 16,6 тыс. до 36,5 тыс. тонн, из которых на белорусских производителей, БНК и "Белоруснефть", пришлось чуть более 21 тыс. тонн. Отгрузки с терминалов в Могилеве и Витебске в мае выросли до 10,6 тыс. тонн с 1,5 тыс. тонн в апреле.

Импорт из Казахстана в мае сократился на 17%, по сравнению с апрелем, до 24 тыс. тонн. Весь объем был отгружен компанией "Тенгизшевройл".

В мае в Украину возобновились морские поставки СУГ. Всего по итогу месяца на рынок через порты поступило 4 тыс. тонн СУГ, из которых 3 тыс. тонн - через Николаев для "Евро Газ Групп" и 1 тыс. тонн - через Одессу для "Привата".

В первой половине мая на рынке присутствовали опасения касательно возможного дефицита ресурса. Они усиливались в том числе информацией об решении ТШО ограничить на май дополнительный объем СУГ для Украины. Тогда речь шла о 5 тыс. тонн.

За четыре месяца 2020 года баланс украинского рынка сжиженного углеводородного газа увеличился на 7%, до 591 тыс. т,онн по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (551 тыс. тонн).

В 2019 году потребление СУГ в Украине увеличилось на 11,1% по сравнению с 2018 годом, до рекордных 2,03 млн тонн.