Мировые продажи смартфонов в первом квартале упали на 20%

В первом квартале по всему миру было продано 299,1 млн смартфонов - на 20,2% меньше, чем в первом квартале 2019 года.

Такие данные были представлены исследовательской компанией Gartner, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

"Пандемия коронавируса стала причиной того, что мировой рынок смартфонов пережил худшее снижение за все время. Большинство ведущих китайских производителей и Apple были серьезно затронуты закрытием их заводов в Китае и снижением потребительских расходов из-за глобального карантина", - отметил старший аналитик Gartner Аншул Гупта.

Лидером рынка осталась Samsung, хотя ее доля чуть снизилась - с 19,1% до 18,5%, а в целом продажи смартфонов компании упали на 22,7%, до 55,3 млн. Находящаяся на втором месте Huawei продала на 27,3% меньше смартфонов - 42,5 млн. На третьем месте по-прежнему находится Apple - его продажи снизились в первом квартале на 8,2%, притом доля компании несколько выросла - с 11,9% до 13,7%.

Единственной компанией из топ-5, продажи которой в первом квартале выросли, стала Xiaomi (четвертое место) - она продала 27,8 млн смартфонов, на 1,4% больше, чем в тот же период прошлого года, ее доля на рынке также выросла - с 7,3% до 9,3%. Замыкает топ-5 компания OPPO, она продала на 19,1% меньше смартфонов, чем годом ранее, - 23,9 млн.