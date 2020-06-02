ЕБРР увеличил лимит торгового финансирования для "Укргазбанка" до $170 миллионов

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) увеличил лимит финансирования по программе поддержки торговли (Trade Facilitation Programme) для государственного "Укргазбанка" на $90 млн – до $170 млн.

Как отмечает пресс-служба "Укргазбанка", это уже второе повышение лимита торгового финансирования от ЕБРР за год работы по программе, передает БизнесЦензор.

Программа содействия развитию торговли ЕБРР предоставляет частичные или полные гарантии для отдельных торговых операций, а также покрывает платежный риск банков-эмитентов в разных странах.

"Программа поддержки торговли направлена ​​на финансирование экспортно-ориентированных компаний, стимулирование экономического развития Украины и создание новых рабочих мест. Повышение лимита торгового финансирования позволит нам увеличить поддержку и финансирование внешнеэкономических проектов, в том числе и из сегмента МСБ, что сейчас очень важно для украинских предпринимателей, особенно тех, которые больше всего пострадали от COVID-19", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, прибыль "Укргазбанка" за 2019 год превысила 1 млрд грн.

АБ "Укргазбанк" создан в 1993 году. Государство в лице Минфина владеет 94,9409% акций финучреждения.

Согласно данным Национального банка Украины, на 1 января 2020 года "Укргазбанк" по размеру общих активов занимал 4 место (127,56 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.