Польша угрожает "Газпрому" штрафом в 50 миллионов евро в антимонопольном деле

Польский антимонопольный регулятор UOKiK возбудил дело в отношении "Газпромa" по причине отсутствия сотрудничества в ходе проводимого антимонопольного расследования.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По заявлению UOKiK, "Газпрому" грозит штраф в размере до 50 млн евро за непредоставление информации (независимо от последствий, вытекающих из разбирательства).

Дело касается разбирательства по делу строительства газопровода "Северный поток 2". В 2018 году UOKiK предъявил шести компаниям обвинения в финансировании строительства без необходимого юридического разрешения. Это предприятия, входящие в международные группы компаний: "Газпром", Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall.

В начале 2020 года UOKiK обратился к "Газпрому" с требованием предоставить документы, имеющие отношение к делу.

"Речь шла о контрактах, заключенных дочерней компанией "Газпромa" с остальными компаниями, финансирующими строительство "Северный поток 2". Касалось это, прежде всего, контрактов на транспортировку, распределение, продажу, поставку и хранение газового топлива. Несмотря на возложенную обязанность сотрудничать с UOKiK, компания не предоставила такую информацию", - говорится в пресс-релизе ведомства.

"Газпром" несколько раз отказывался предоставлять документы, существенные для проводимого нами расследования. "Газпром" не может действовать вне закона, поэтому я возбудил против "Газпромa" дело о наложении штрафа за непредоставление информации во время проводимого разбирательства. По закону компании грозит финансовый штраф в размере до 50 млн евро", - приводится в сообщении комментарий председателя UOKiK Томаша Хрустны.

Ранее UOKiK по такому же поводу оштрафовал Engie Energy.