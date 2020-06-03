БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини Коронавірус і карантин
603 0

В Украине за сутки зафиксировано 483 новых новых случаев коронавируса

В Украине за сутки зафиксировано 483 новых новых случаев коронавируса

В Украине зафиксировано 24 тысячи 823 случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Об этом со ссылкой на пресс-службу МОЗ сообщает БизнесЦензор.

"По состоянию на 9:00 3 июня в Украине 24823 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 735 летальных, 10440 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 483 новых случая. Всего проведено 381 552 тестирований методом ПЦР", - сообщает Минздрав.

По состоянию на утро 3 июня поступило 1050 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 61 тысяча 138 сообщений о подозрении на COVID-19.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 1050 случаев;
  • Волынская область - 959 случаев;
  • Днепропетровская область - 950 случаев;
  • Донецкая область - 166 случаев;
  • Житомирская область - 780 случаев;
  • Закарпатская область - 1236 случаев;
  • Запорожская область - 463 случая;
  • Ивано-Франковская область - 1465 случаев;
  • Кировоградская область - 523 случая;
  • Киев - 3133 случая;
  • Киевская область - 1652 случая;
  • Львовская область - 1830 случаев;
  • Луганская область - 49 случаев;
  • Николаевская область - 295 случаев;
  • Одесская область - 913 случаев;
  • Полтавская область - 272 случая;
  • Ровенская область - 1873 случая;
  • Сумская область - 174 случая;
  • Тернопольская область - 1200 случаев;
  • Харьковская область - 1131 случай;
  • Херсонская область - 179 случаев;
  • Хмельницкая область - 469 случаев;
  • Черновицкая область - 3442 случая;
  • Черкасская область - 416 случаев;
  • Черниговская область - 203 случая.
карантин (2077) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 