В Украине за сутки зафиксировано 483 новых новых случаев коронавируса

В Украине зафиксировано 24 тысячи 823 случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Об этом со ссылкой на пресс-службу МОЗ сообщает БизнесЦензор.

"По состоянию на 9:00 3 июня в Украине 24823 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 735 летальных, 10440 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 483 новых случая. Всего проведено 381 552 тестирований методом ПЦР", - сообщает Минздрав.

По состоянию на утро 3 июня поступило 1050 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 61 тысяча 138 сообщений о подозрении на COVID-19.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена: