В Украине за сутки зафиксировано 483 новых новых случаев коронавируса
В Украине зафиксировано 24 тысячи 823 случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.
Об этом со ссылкой на пресс-службу МОЗ сообщает БизнесЦензор.
"По состоянию на 9:00 3 июня в Украине 24823 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 735 летальных, 10440 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 483 новых случая. Всего проведено 381 552 тестирований методом ПЦР", - сообщает Минздрав.
По состоянию на утро 3 июня поступило 1050 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 61 тысяча 138 сообщений о подозрении на COVID-19.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 1050 случаев;
- Волынская область - 959 случаев;
- Днепропетровская область - 950 случаев;
- Донецкая область - 166 случаев;
- Житомирская область - 780 случаев;
- Закарпатская область - 1236 случаев;
- Запорожская область - 463 случая;
- Ивано-Франковская область - 1465 случаев;
- Кировоградская область - 523 случая;
- Киев - 3133 случая;
- Киевская область - 1652 случая;
- Львовская область - 1830 случаев;
- Луганская область - 49 случаев;
- Николаевская область - 295 случаев;
- Одесская область - 913 случаев;
- Полтавская область - 272 случая;
- Ровенская область - 1873 случая;
- Сумская область - 174 случая;
- Тернопольская область - 1200 случаев;
- Харьковская область - 1131 случай;
- Херсонская область - 179 случаев;
- Хмельницкая область - 469 случаев;
- Черновицкая область - 3442 случая;
- Черкасская область - 416 случаев;
- Черниговская область - 203 случая.
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