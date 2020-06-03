РФ вернула антидемпинговые пошлины на железнодорожные колеса из Украины

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) вернула антидемпинговую пошлину в 34,22% на железнодорожные колеса "Интерпайпа" Виктора Пинчука.

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Эту меру поддержали Минтранс РФ и ОАО РЖД. В российском министерстве уверены, что "Интерпайп" получил большую выгоду от дефицита колес на рынке РФ и пытается закрепиться на рынке, затрудняя использование российскими операторами китайских колес. Но сами компании до последнего выступали против пошлин на украинскую продукцию.

Со 2 июня возобновляется действие антидемпинговой пошлины для украинского "Интерпайпа", сообщили два собеседника, знакомых с решениями Евразийской экономической комиссии. Как отметил источник в ЕЭК, на рынке железнодорожных колес сейчас наблюдается стабилизация спроса после пика в прошлом году: "Цены на колеса в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) могут снизиться с угрозой профицита мощностей производителей Евразийского союза".

В апреле 2018 года ЕЭК по обращению российских производителей колес — Выксунского метзавода (ВМЗ, входит в ОМК Анатолия Седых) и Нижнетагильского меткомбината (НТМК) Evraz Романа Абрамовича и партнеров — ввела антидемпинговую пошлину на стальные цельнокатаные колеса (ЦКК) из Украины.

В результате пошлина повысилась с 4,75% до 34,22%. На фоне дефицита колес ЕЭК временно приостановила действие этой пошлины с 25 августа 2019 года по 1 июня 2020 года включительно. В мае ЕЭК опубликовала доклад, подтверждающий необходимость возвращения пошлины.

Такую же позицию заняли Минтранс и ОАО РЖД (см."Ъ" от 22 мая). Замминистра транспорта РФ Владимир Токарев 21 мая просил вице-премьера Алексея Оверчука, курирующего взаимодействие РФ с партнерами по СНГ и ЕАЭС, поддержать возвращение пошлины.

Союз операторов железнодорожного транспорта РФ (СОЖТ) отмечал, что цены на ЦКК по-прежнему держатся на высоком уровне, превышая уровень 2015 года почти в три раза (65 тыс. руб.). Решение вернуть пошлину приведет лишь к поддержанию завышенных цен на ЦКК и даже их дальнейшему росту на рынке РФ, что недопустимо "в условиях глубокого кризиса, падения объемов грузовых железнодорожных перевозок (до 11% в 2020 году, по прогнозам Минтранса), снижения объемов транспортного машиностроения, выручки и финансовой стабильности грузовладельцев и транспортных компаний".

Источник, близкий к СОЖТ, говорит, что 29 мая президиум СОЖТ утвердил эту позицию по ЦКК. Решение о возврате пошлины "несвоевременно и принято вопреки поручениям президента принять меры против увеличения стоимости содержания подвижного состава", добавил он, ссылаясь на перечень поручений по итогам совещания по транспортной отрасли 7 мая.