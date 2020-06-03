В Ивано-Франковской области возобновили работу центры обслуживания потребителей газа
С 1 июня центры обслуживания клиентов "Ивано-Франковскгаза" частично восстановили прием потребителей.
Об этом со ссылкой на пресс-службу "Ивано-Франковскгаза" сообщает БизнесЦензор.
"Они будут работать с соблюдением всех требований адаптивного карантина. Однако, газовики обращаются к потребителям, не спешить в центры, ведь 90% вопросов, связанных с газом, можно решить дистанционно", - сообщает компания.
Как для посетителей, так и для работников ЦОКа, действуют четкие правила работы центров. Количество лиц, которые могут одновременно находиться в помещении, не может превышать норму - 1 человек на 10 кв.м. Все сотрудники ЦОКа и посетители должны быть в защитных масках или респираторах, при входе обязательно обрабатывать руки антисептиком, а каждые два часа - проветривание помещений. Кроме того, будет проводиться регулярная внутренняя дезинфекция помещений мелкодисперсными каплями в виде холодного тумана.
"Просим наших потребителей посещать ЦОК лишь при необходимости. Делать выбор в пользу дистанционного обслуживания - удобных и безопасных каналов коммуникации. Наши специалисты продолжают предоставлять консультации потребителям по телефону, электронной почте и через онлайн-сервисы", - говорит начальник управления клиентского сервиса АО "Ивано-Франковскгаз" Юрий Колодий.
Компания напоминает, что во время карантина ЦОКи ни на минуту не прекращали свою работу. Они ежедневно консультировали по телефону тысячи потребителей.
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