"Приватбанк" вновь возглавил список самых прибыльных украинских банков

Государственный "Приватбанк" возглавил рейтинг самых прибыльных украинских банков по итогам января-апреля 2020 года, задекларировав 17,29 млрд грн чистой прибыли, тогда как наибольший убыток зафиксировал государственный "Укрэксимбанк" – 1,66 млрд грн.

Согласно данным Национального банка Украины, вторую позицию в списке наиболее прибыльных банков занял "Ощадбанк" (3,29 млрд грн), третью – "Райффайзен Банк Аваль" (1,36 млрд грн), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

На четвертой позиции по итогам января-апреля 2020 года находится ПУМБ (995,93 млн грн), на пятой – "ОТП Банк" (679,89 млн грн).

По данным центробанка, по убытку второе место занял банк "Кредит Днепр" (230 млн грн), третье – "Проминвестбанк" (ПИБ, 77,18 млн грн), четвертое – "Сбербанк" (59,11 млн грн) и пятое – "Правэкс Банк" (44,46 млн грн).

В целом по итогам четырех месяцев чистая текущего года прибыль банков увеличилась в 1,4 раза – до 25,21 млрд грн к соответствующему показателю годом ранее (18,12 млрд грн). В частности, прибыль госбанков выросла в 1,8 раза – до 19,31 млрд грн, а банков с иностранным и частным капиталом сократилась на 18,9% (до 4,39 млрд грн) и на 17,6% (до 1,51 млрд грн) соответственно.

Прибыльными в этот период были 57 из 75 работающих в Украине банков.

Согласно статистике Нацбанка, по размеру общих активов первое место в рейтинге по итогам января-апреля 2020 года сохранил "Приватбанк" (580,82 млрд грн), второе – "Ощадбанк" (310,4 млрд грн), третье – "Укрэксимбанк" (216,16 млрд грн), четвертое – "Укргазбанк" (148,59 млрд грн) и пятое – "Райффайзен банк Аваль" (97,14 млрд грн).