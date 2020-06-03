БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
455 0

Украинский аграрный экспорт с начала года превысил $9 миллиардов, – Минэкономики

Украинский аграрный экспорт с начала года превысил $9 миллиардов, – Минэкономики

За 5 месяцев 2020 года украинский аграрный экспорт составил более $9 млрд, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития, торговли и сельского хозяйства.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Минэкономики сообщает БизнесЦензор.

"За период январь-май 2020 года экспорт товаров АПК и пищевой промышленности составил $9072,3 млн, что на 2% или $180,3 млн больше, чем за соответствующий период 2019 года", - сообщает министерство.

В структуре экспорта традиционно преобладает продукция растениеводства, в частности, зерновые культуры, масла и продукты переработки.

В целом, по сравнению с предыдущим периодом увеличились поставки на внешние рынки:

  • масла подсолнечного, сафлорового или хлопчатобумажного - на $421,3 млн (+ 22,4%);
  • ячменя - на $107,6 млн (в 2,4 раза);
  • пшеницы - на $ 100,0 млн (+ 10,3%);
  • жмых, твердые отходы от извлечения растительных жиров и масел - на $44,2 млн (+ 9,2%).

Кроме того, существенно увеличился спрос на украинское масло рапсовое, рапсовое и горчичное (18,7 раза).

аграрії (1311) АПК (92) експорт (3825)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 