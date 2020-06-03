Украинский аграрный экспорт с начала года превысил $9 миллиардов, – Минэкономики

За 5 месяцев 2020 года украинский аграрный экспорт составил более $9 млрд, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития, торговли и сельского хозяйства.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Минэкономики сообщает БизнесЦензор.

"За период январь-май 2020 года экспорт товаров АПК и пищевой промышленности составил $9072,3 млн, что на 2% или $180,3 млн больше, чем за соответствующий период 2019 года", - сообщает министерство.

В структуре экспорта традиционно преобладает продукция растениеводства, в частности, зерновые культуры, масла и продукты переработки.

В целом, по сравнению с предыдущим периодом увеличились поставки на внешние рынки:

масла подсолнечного, сафлорового или хлопчатобумажного - на $421,3 млн (+ 22,4%);

ячменя - на $107,6 млн (в 2,4 раза);

пшеницы - на $ 100,0 млн (+ 10,3%);

жмых, твердые отходы от извлечения растительных жиров и масел - на $44,2 млн (+ 9,2%).

Кроме того, существенно увеличился спрос на украинское масло рапсовое, рапсовое и горчичное (18,7 раза).