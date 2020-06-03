НАБУ завершило расследование против Гладковского о закупке грузовиков для Минобороны

Национальное антикоррупционное бюро завершило досудебное расследование по делу в отношении бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, экс-замминистра обороны и директора департамента Министерства обороны, подозреваемых в нанесении ущерба государству на общую сумму 17,44 млн грн при закупке грузовиков.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НАБУ сообщает БизнесЦензор.

3 июня подозреваемым открыто материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд.

Действия всех подозреваемых квалифицированы по ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Кроме этого, Гладковскому также инкриминируют внесения недостоверных сведений в декларации чиновника.

Следствие установило, что экс-замминистра обороны, директор департамента военно-технической политики развития вооружения и военной техники Минобороны в сговоре с Гладковским в 2017 году организовали закупку в рамках государственного оборонного заказа грузовых автомобилей "МАЗ 6317" (Богдан 6317) по завышенным ценам.

Производителем автомобилей выступило дочернее предприятие "Автосборочный завод №2", входящее в группу связанных компаний Корпорации "Богдан" - доли в уставном капитале которых как прямо, так и косвенно принадлежали Гладковскому и его близким лицам.

На стадии формирования оборонного заказа правительство выдвинуло ряд требований. Среди прочего, речь шла об уровне локализации производства автомобилей, который должен был составить не менее 60%. На тот момент упомянутые машины не соответствовали этим требованиям, имея уровень локализации всего 10%.

В результате лоббистских действий требования к локализации уменьшили до 20%. Несмотря на тот факт, что компания-производитель не отвечала и этому требованию, она все равно получила госзаказ, однако при условии доведения уровня локализации до 20% к концу 2017 года и дальнейшего его увеличения до 30% в течение трех лет.

Однако, как впоследствии установило следствие, соответствующие расходы по увеличению уровня локализации компания-производитель незаконно перевела на бюджет Украины.

Контракт между Минобороны и компанией-производителем предусматривал частичную предоплату и фиксировал невозможность пересмотра цены и граничность определенных контрактом статей калькуляции. Вопреки этому условию, цену увеличили, а должностные лица департамента Минобороны, ответственные за эту закупку, ее согласовали, предварительно согласовав этот вопрос с заместителем министра обороны. В результате поставщику автомобилей незаконно переплатили 17,44 млн грн.

По этому факту в октябре 2019 года о подозрении в злоупотреблении служебным положением сообщено Гладковскому. В апреле 2020 года круг подозреваемых пополнили бывшим заместителем министра обороны и директором одного из департаментов Минобороны.

В мае 2020 года Гладковскому сообщили об изменении подозрения путем установления фактов внесения недостоверных сведений в декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Следствие установило, что бывший чиновник не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре Киева, о которых ему было достоверно известно. Речь идет о доходах в размере $54 тыс. (за 2016 год), $63 тыс. (за 2017 год) и $47,5 тыс. (за 2018 год).

Бывший заместитель министра обороны также является обвиняемым по другому делу - по факту хищения более 58 млн грн при закупке топлива для нужд Министерства обороны Украины.

Как сообщалось, еще до победы Зеленского на выбора президента Украины команда журналистских расследований Bihus.Info (программа "Наші гроші") представила расследование, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки в 2015-2017 годах поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в два-три раза ценам.

Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны Олег Гладковский, который ранее был бизнес-партнером на тот момент президента страны Петра Порошенко, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.

В ответ Гладковский попросил временно приостановить его полномочия первого замсекретаря СНБО. Однако 4 марта был уволен указом президента с занимаемой должности.

Сам Игорь Гладковский назвал данные расследования фейком и заявил, что подаст в суд на его авторов.

В свою очередь в госконцерне "Укроборонпром" заявили, что обнародованные журналистами факты коррупции при закупках комплектующих оборонными предприятиями являются манипулятивными, а авторы расследования использовали информацию, которая могла быть получена в рамках уголовных производств, уже открытых в 2015-16 годах.

О расследованиях закупок запчастей неизвестного происхождения государственными бронетанковыми заводами, в котором фигурировали Виталий Жуков и Андрей Рогоза стало известно еще в 2017 году.

В августе 2018 года "Укроборонпром" также уволил фигурирующего в расследовании журналистов директора госпредприятия "Львовский бронетанковый завод" (ЛБТЗ) Романа Тымкива, которого НАБУ подозревало в покупке б/у двигателей для бронетехники под видом новых.