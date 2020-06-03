Нацбанк ввел в обращение новую монету номиналом 10 гривен. ФОТО
Национальный банк Украины с 3 июня ввел в обращение монеты номиналом 10 гривен, которые постепенно заменят в обороте банкноты аналогичного номинала.
Как сообщает пресс-служба НБУ, с сегодняшнего дня оборотные 10-гривневые монеты являются действительным платежным средством на территории Украины, ими можно свободно расплатиться в торговой сети или осуществлять операции в банках, передает БизнесЦензор.
На реверсе монеты номиналом 10 гривен изображен портрет украинского гетмана Ивана Мазепы, повторяющий его изображение на 10-гривневых купюрах. На аверсе в центре в обрамлении древнеруского орнамента указан номинал монеты.
Новая оборотная монета номиналом 10 гривен изготовлена из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем. Монета имеет большие габаритные размеры (диаметр, толщина и группа), по сравнению с монетами номиналами 1, 2 и 5 гривен.
В частности, она имеет группу со специальным крупным рифлением, что позволит легко ее отличить от оборотных монет других номиналов.
На первом этапе в обращение будет введено свыше 5 млн монет номиналом 10 гривен. Они уже распределены между подразделениями Национального банка в регионах (Киев, Днепр, Львов, Одесса, Харьков, Хмельницкий).
С сегодняшнего дня банки могут получать обновленные денежные знаки в Национальном банке и выдавать их своим клиентам.
НБУ подчеркивает, что гражданам не нужно специально обменивать 10-гривневые банкноты на монеты. Банкноты номиналом 10 гривен остаются платежным средством, они будут находиться в обращении, но через некоторое время исчезнут в результате естественного износа и будут заменены оборотными 10-гривневым монетами.
"Ввод в обращение новых монет номиналом 10 гривен продолжает шаги НБУ по оптимизации и обновления банкнотно-монетного ряда гривни. Номинальный ряд гривни в конце концов сократится до оптимального для нашей страны размера – до 12 номиналов. Он будет содержать шесть номиналов монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривен) и шесть номиналов банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен)", – отмечается в сообщении.
Нацбанк поясняет замену банкнот мелких номиналом монетами тем, что монеты могут находиться в обращении 20-25 лет, тогда как бумажные деньги – в среднем один-два года.
Так, только в 2019 году Национальный банк утилизирует 72 млн штук непригодных к обращению банкнот номиналом 10 грн на сумму 719,7 млн грн.
В целом по состоянию на 1 июня в обращении находилось более 181 млн штук банкнот номиналом 10 гривен.
"Замена банкнот низких номиналов на соответствующие монеты даст возможность сократить затраты на изготовление и обработки денег. Благодаря этому с учетом срока службы монет государство сможет сэкономить около 1 млрд грн", – отметил директор Департамента денежного обращения Национального банка Виктор Зайвенко.
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На монетах, викарбуваних на певному монетному дворі, ставиться невелика буква (її розташування варіюється), яка позначає місце випуску. За весь час монети США випускалися на наступних монетних дворах:
зеленский кидала
=)