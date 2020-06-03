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Нацбанк ввел в обращение новую монету номиналом 10 гривен. ФОТО

Нацбанк ввел в обращение новую монету номиналом 10 гривен. ФОТО

Национальный банк Украины с 3 июня ввел в обращение монеты номиналом 10 гривен, которые постепенно заменят в обороте банкноты аналогичного номинала.

Как сообщает пресс-служба НБУ, с сегодняшнего дня оборотные 10-гривневые монеты являются действительным платежным средством на территории Украины, ими можно свободно расплатиться в торговой сети или осуществлять операции в банках, передает БизнесЦензор.

На реверсе монеты номиналом 10 гривен изображен портрет украинского гетмана Ивана Мазепы, повторяющий его изображение на 10-гривневых купюрах. На аверсе в центре в обрамлении древнеруского орнамента указан номинал монеты.

Новая оборотная монета номиналом 10 гривен изготовлена из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем. Монета имеет большие габаритные размеры (диаметр, толщина и группа), по сравнению с монетами номиналами 1, 2 и 5 гривен.

В частности, она имеет группу со специальным крупным рифлением, что позволит легко ее отличить от оборотных монет других номиналов.

Нацбанк ввел в обращение новую монету номиналом 10 гривен 01

Нацбанк ввел в обращение новую монету номиналом 10 гривен 02

На первом этапе в обращение будет введено свыше 5 млн монет номиналом 10 гривен. Они уже распределены между подразделениями Национального банка в регионах (Киев, Днепр, Львов, Одесса, Харьков, Хмельницкий).

С сегодняшнего дня банки могут получать обновленные денежные знаки в Национальном банке и выдавать их своим клиентам.

НБУ подчеркивает, что гражданам не нужно специально обменивать 10-гривневые банкноты на монеты. Банкноты номиналом 10 гривен остаются платежным средством, они будут находиться в обращении, но через некоторое время исчезнут в результате естественного износа и будут заменены оборотными 10-гривневым монетами.

"Ввод в обращение новых монет номиналом 10 гривен продолжает шаги НБУ по оптимизации и обновления банкнотно-монетного ряда гривни. Номинальный ряд гривни в конце концов сократится до оптимального для нашей страны размера – до 12 номиналов. Он будет содержать шесть номиналов монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривен) и шесть номиналов банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен)", – отмечается в сообщении.

Нацбанк поясняет замену банкнот мелких номиналом монетами тем, что монеты могут находиться в обращении 20-25 лет, тогда как бумажные деньги – в среднем один-два года.

Так, только в 2019 году Национальный банк утилизирует 72 млн штук непригодных к обращению банкнот номиналом 10 грн на сумму 719,7 млн грн.

В целом по состоянию на 1 июня в обращении находилось более 181 млн штук банкнот номиналом 10 гривен.

"Замена банкнот низких номиналов на соответствующие монеты даст возможность сократить затраты на изготовление и обработки денег. Благодаря этому с учетом срока службы монет государство сможет сэкономить около 1 млрд грн", – отметил директор Департамента денежного обращения Национального банка Виктор Зайвенко.

Автор: 

гривня (1540) монети (178) НБУ (9266)


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Топ коментарі
+6
Спасибо за мнение, я тоже порохоскот за людей не считаю.
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03.06.2020 16:11
+2
земрази снова обуют лохов, сначала выпустят, потом скажут никто никому не должен
зеленский кидала
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03.06.2020 16:08
+2
зегнидам главное навыпускать, а потом как с пятаками, иди нах
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03.06.2020 16:09
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Хоть бы из разных сплавов делали бы, а то и эта десятка смахивает на 1 и 2. Вон, со злотыми ошибиться сложно.
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03.06.2020 14:19 Відповісти
зегнидам главное навыпускать, а потом как с пятаками, иди нах
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03.06.2020 16:09 Відповісти
Спасибо за мнение, я тоже порохоскот за людей не считаю.
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03.06.2020 16:11 Відповісти
От ви і поговорілі.
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03.06.2020 18:21 Відповісти
Не открою Америки, если скажу, что на ЦН процентов 90 диалогов именно так и происходят
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03.06.2020 18:26 Відповісти
Оцим незручним залізяччям намагаються примусити всіх до безготівки.
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03.06.2020 14:24 Відповісти
Лучше бы уже вообще убрали эту мелочь монетарную!
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03.06.2020 14:29 Відповісти
«На сьогоднішній день в США працюють чотири https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D1%96%D1%80 монетних двори , виробляючі мільярди монет щорічно. Та головний монетний двір в США - https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%B2%D1%96%D1%80_%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1 Монетний Двір Філадельфії , який карбує монети для обігу, пам'ятні та колекційні монетиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90#cite_note-1 [1] . https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D1%96%D1%80_%D1%83_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%96&action=edit&redlink=1 Монетний двір у Денвері також виробляє такі самі монети, але у меншій кількості. https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D1%96%D1%80_%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE&action=edit&redlink=1 Монетний двір Сан-Франциско виробляє звичайні та срібні монети. https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D1%96%D1%80&action=edit&redlink=1 Західний монетний двір виробляє монети з дорогоцінних металів.
На монетах, викарбуваних на певному монетному дворі, ставиться невелика буква (її розташування варіюється), яка позначає місце випуску. За весь час монети США випускалися на наступних монетних дворах:
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03.06.2020 18:17 Відповісти
И ввел Нацбанк народу... 10 раз по самые гланды
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03.06.2020 14:55 Відповісти
земрази снова обуют лохов, сначала выпустят, потом скажут никто никому не должен
зеленский кидала
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03.06.2020 16:08 Відповісти
А зачем єто делать и тратить бюджетніе деньги??
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03.06.2020 17:13 Відповісти
!!!
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03.06.2020 17:15 Відповісти
Монеты это крайне неудобно. Они теряются в маршрутках при оплате, они оттягивают кошельки и карманы
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03.06.2020 17:17 Відповісти
зато не мокнут и ими можно выбить глаз
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03.06.2020 21:46 Відповісти
Уж лучше переходить на карточную Виза, Мастер кард оплату. Тем более все деньги будут проходит через банк и будет меньше коррупции и взяток
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03.06.2020 17:19 Відповісти
А кто-то может рекомендовать литературу про чеканку?
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03.06.2020 17:52 Відповісти
с 1996 г по 2020 г прогресс на лицо ... то что раньше можно было купить за 10 к сегодня только за 10 гр .достижение пиз .... дец есть чем гордиться .
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03.06.2020 19:05 Відповісти
Размеры в мм слабо указать, дебилы?
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03.06.2020 21:45 Відповісти
Скоро десятитысячную монету выпустят с портретом бубочки с лавром.
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03.06.2020 22:05 Відповісти
поскорее бы, ЭХ((

=)
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04.06.2020 01:55 Відповісти
Грывня за 20 лет превратилась в копейку.. У нас нет национальной денежной единицы, какие то купоны и фантики.
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04.06.2020 08:30 Відповісти
Чому всі пишуть про 20-25 років служби монети? Монетки 1992 року в прекрасному стані і зараз в 2020 році, і вони ще прослужать не одне десятиліття
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04.06.2020 09:28 Відповісти
О нові 10 копійок
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04.06.2020 10:13 Відповісти
Коломойский обещал 15 грн за доллар .... а тут опа и скоро 100 грн будет ""монетой""
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04.06.2020 10:43 Відповісти
Та щоб верстат не переналагоджувати, то зразу вже «1000 грн.», з Буратіною на реверсі.
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04.06.2020 14:12 Відповісти
Оно конечно монеты износоустойчивей бумажных, но у меня уже дома полная баночка....
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04.06.2020 14:21 Відповісти

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