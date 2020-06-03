Кабмин утвердил даты возобновления внутренних и международных авиарейсов (обновлено)

Кабинет министров в рамках дальнейшего ослабления карантинных ограничений разрешил возобновить внутренние регулярные авиарейсы с 5 июня, международные перелеты возобновятся с 15 июня.

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, открывая заседание правительства.

"С 5 июня мы запустим внутренние авиаперелеты, с 15 июня – заграничное авиасообщение", – сказал премьер.

В ходе заседания Кабмина соответствующие изменения были внесены в постановление Кабмина №392 от 20 мая, которым был введен так называемый "адаптивный карантин".

Как сообщалось, 20 мая Кабинет министров принял решение о возобновлении международного автобусного и железнодорожного сообщения, а также возобновил работу 66 пунктов пропуска на границе с Молдовой и странами ЕС.

В то же время тогда Шмыгаль отмечал, что возобновление регулярных авиационных рейсов возможно не ранее 15 июня.

Напомним, с 18 марта в Украине были приостановлены железнодорожные, авиационные и автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки. С 25 марта по всей территории страны действует режим чрезвычайной ситуации.