В Украине будет отмечаться День фермера
Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил проект указа президента об установлении в Украине праздника - Дня фермера, который будет ежегодно отмечаться 19 июня.
Согласно пояснительной записке к проекту указа, который имеется в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", в этот день в Украине в 2003 году был принят закон "О фермерском хозяйстве", сообщает БизнесЦензор.
В документе отмечается, что на сегодня в количество зарегистрированных субъектов по организационно-правовой форме "фермерское хозяйство" составляет 47 тыс. единиц, что составляет 62% от общего количества субъектов, занятых в аграрном секторе.
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Михаил Торо
показати весь коментар03.06.2020 14:04 Відповісти Мені подобається 0
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