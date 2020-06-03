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В Украине будет отмечаться День фермера

В Украине будет отмечаться День фермера

Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил проект указа президента об установлении в Украине праздника - Дня фермера, который будет ежегодно отмечаться 19 июня.

Согласно пояснительной записке к проекту указа, который имеется в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", в этот день в Украине в 2003 году был принят закон "О фермерском хозяйстве", сообщает БизнесЦензор.

В документе отмечается, что на сегодня в количество зарегистрированных субъектов по организационно-правовой форме "фермерское хозяйство" составляет 47 тыс. единиц, что составляет 62% от общего количества субъектов, занятых в аграрном секторе.

Зеленський Володимир (2507) Кабмін (7742) свято (75) фермер (226)


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03.06.2020 14:04 Відповісти

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