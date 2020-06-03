На дотации аграриям выделили 380 миллионов

Кабинет министров Украины на заседании 3 июня утвердил выделение 379,8 млн грн на развитие фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов в рамках 4 млрд грн выделенных из бюджета на господдержку АПК в 2020 году.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно проекту постановления, 100 млн грн планируется направить на содержание коров молочного направления фермерским хозяйствам в собственности которых находится от 5 коров. Ориентировочно программа позволит предоставить дотацию на содержание 20 тыс. голов КРС не менее 400 фермерским хозяйствам (за содержание каждой коровы 5 тыс. грн но не больше 250 тыс. грн на хозяйство).

По программе бюджетной субсидии на единицу обрабатываемых угодий (1 га) для новосозданных фермерских хозяйств с ограничением в 60 тыс. на одно хозяйство планируется выделить 95 млн грн.

Для частичной компенсации затрат фермерским хозяйствам и кооперативам, связанных с предоставлением консультативных услуг, путем компенсации 90% их стоимости (но не более 10 тыс. грн) правительство планирует направить 10 млн грн. По подсчетам Министерства экономики, это позволит предоставить услуги 1 тыс. сельхозтоваропроизводителям.

По программе финансовой поддержки сельхозкооперативов путем возмещения 70% стоимости приобретённой техники и оборудования, а также профинансированной за счет банковского кредита (с ограничением в 3 млн грн на один кооператив) планируется выделить 60 млн грн. По прогнозам Минэкономики, программа позволит не менее 20 кооперативам приобрести с господдержкой почти 100 ед. техники и оборудования.

Помимо этого, за счет средств выделенных на развитие фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов в 2020 году планирует погасить задолженность в размере 114,78 млн грн за 2019 год по направлениям: компенсация стоимости семян (20,56 млн грн), компенсация стоимости сельхозтехники и оборудования (42,98 млн грн), удешевление кредитов (7,14 млн грн), субсидия на гектар новосозданным фермерским хозяйствам (44,1 млн грн).