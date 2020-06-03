Кабмин подтвердил сделку о кредите IFC на 30 миллионов евро "Укргазбанку"

Кабинет министров Украины уполномочил министра финансов Сергея Марченко на подписание сделки, связанной с предоставлением Международной финансовой корпорацией (IFC) 30 млн евро кредита государственному "Укргазбанку" с возможностью последующей конвертации в его уставный капитал, сняв полномочия с предыдущего министра финансов Оксаны Маркаровой.

Соответствующее распоряжение правительство единогласно утвердило на заседании 3 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Среди документов, на подписание которых правительство уполномочило Марченко, перечислены также договор между акционерами, договор на опцион о продаже акций и договор об имплементации. Вместе с тем в этом перечне отсутствует договор о политике, на подписание которого была уполномочена Маркарова.

Согласно основным условиям предоставления кредита IFC "Укргазбанку", которые содержатся в проекте распоряжения, обнародованном на правительственном портале, Минфин должен заключить договор с IFC об опционе на продажу акций на дату конвертации, в соответствии с которым IFC может в любое время продать государству все или часть принадлежащих ему акций "Укргазбанка".

В условиях также отмечается, что опцион на продажу акций "Укргазбанка" является бессрочным, а его цену еще предстоит определить.

Уточняется также, что приобретение таких акций государством в случае реализации договора об опционе будет осуществляться в соответствии с требованиями законодательства о ценных бумагах и фондовом рынке.

Как сообщалось, совет директоров IFC из группы Всемирного банка 11 ноября 2019 года одобрил выделение "Укргазбанку" 5-летнего займа на 30 млн евро с возможностью конвертации его в долю в акционерном капитале финучреждения в размере до 20%.

В информации IFC указывается, что заем погашается единовременно по истечении срока заимствования, а возможность конвертировать его в капитал будет полностью предоставлена на усмотрение IFC.

"Укргазбанк" 25 ноября 2019 года провел внеочередное собрание акционеров для утверждения кредитного договора с IFC, обязательства по которому могут быть конвертированы в акции.

В ноябре 2017 года Министерство финансов Украины договорилось о сотрудничестве с IFC в рамках приватизации "Укргазбанка". Меморандум о сотрудничестве также предполагал возможность вхождения IFC в капитал банка для поддержки его продажи. Предполагалось, что такое вхождение будет осуществлено в 2018 году, однако затем эта дата была перенесена на более поздний срок.

АБ "Укргазбанк" создан в 1993 году. Государство в лице Минфина владеет 94,9409% акций финучреждения.

Согласно данным Национального банка Украины, на 1 мая 2020 года "Укргазбанк" по размеру общих активов занимал 4 (148,589 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.