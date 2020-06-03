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Минздрав получит 3 миллиарда из фонда борьбы с COVID-19

Минздрав получит 3 миллиарда из фонда борьбы с COVID-19

Кабинет министров Украины в целом выделил Министерству здравоохранения из фонда борьбы с COVID-19 около 3,1 млрд грн.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга по итогам заседания Кабмина 3 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В целом Кабмин принял несколько постановлений, поданных Минздравом. Первое – на закупку аппаратов ИВЛ (100 млн грн) и также постановление относительно обеспечения средствами индивидуальной защиты, повышение зарплаты работникам лабораторных центров, закупка дополнительного оборудования в лабцентры (2,99 млрд грн). Вся сумма распределена, начался процесс закупок через ГП "Медицинские закупки Украины", – сказал Степанов.

Ранее Степанов заявлял, что сумма была рассчитана после проведенного мониторинга цен. 

Автор: 

МОЗ (1441) фінансування (2023) коронавірус (3210)


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