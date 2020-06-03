Кабмин вновь внесет в Раду законопроект о введении электронных трудовых книжек

Кабинет министров на заседании в среду, 3 июня, одобрил законопроект, которым предлагается ввести учет трудовой деятельности работника в электронной форме.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Мы хотим предложить изменения, которые позволят запускать полноценно работу электронных трудовых книжек. Это означает меньше бумаги, меньше бюрократии, меньше нужно документооборота. Пенсии будут начисляться автоматически. Это фактически определенный прорыв, конечно реформа", – сказал премьер.

Законопроектом предлагается предусмотреть ведение трудовых книжек в электронной форме в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Также предусмотрено законодательное урегулирование вопроса относительно автоматического назначения пенсии по возрасту. Ожидается, что после принятия закона пенсию можно будет оформить через личный электронный кабинет лица на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда.

По словам министра социальной политики Марины Лазебной, новые социальные сервисы могут быть введены уже через 3 месяца.

В то же время Лазебная отметила, что реестр соответствующей информации запланировано наполнять в течение 5 лет.

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При этом оригинал трудовой книжки будет храниться у работника. В бумажный вариант трудовой по требованию работника также могут вноситься соответствующие записи об увольнении, назначении и т.д.

В правительстве ожидают, что отказ от бумажных трудовых книжек позволит предпринимателям экономить средства на их администрировании и сделает более легким процесс приема и увольнения работников.

Сейчас Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования сейчас содержит информацию о более 30 млн граждан. Ежемесячно органы Пенсионного фонда обеспечивают обработку данных по 13,2 млн застрахованных лиц и 11,3 млн пенсионеров.

Как сообщалось, Кабинет министров уже утверждал проект закона о переводе трудовых книжек в цифровой формат в ноябре 2019 года. Соответствующий законопроект был внесен в Верховную Раду, однако затем автоматически отозван после отставки правительства Алексея Гончарука.