Кабмин утвердил законопроект о гарантиях по кредитам бизнеса на 5 миллиардов

Кабинет министров на заседании в среду, 3 июня, одобрил законопроект, призванный предоставить малому и среднему бизнесу доступ к финансовым ресурсам путем получения кредитов с частичной государственной гарантией по новой программе "Новые деньги".

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

По словам премьера, законопроект предусматривает предоставление гарантий по кредитам на 5 млрд грн для микро, малого и среднего бизнеса.

"Украинские предприниматели смогут получить кредиты фактически под 0%. Для этого государство гарантирует 80% тела кредита перед банком", – пояснил Шмыгаль.

Премьер добавил, что правительство намерено "ликвидировать барьеры, чтобы больше бизнеса могли присоединиться к программам дешевых кредитов".

Как уточнили в пресс-службе Минэкономики, гарантии будут предоставляться Министерством финансов по пулом кредитов субъектов хозяйствования, которые будут выдаваться банками-кредиторами.

После утверждения парламентом соответствующих изменений в Бюджетный кодекс и закон "О государственном бюджете на 2020 год", правительство отдельными решениями установит условия отбора банков и порядок предоставления таких гарантий.