Запасы газа в украинских хранилищах превысили 18 миллиардов кубометров

Запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 1 июня 2020 года достигли 18,02 млрд кубометров.

Об этом свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Этот объем превышает показатель запасов на аналогичную дату 2015-2019 годов в 1,6-2 раза (на 6,6-8,8 млрд кубометров).

Таким образом, с окончания сезона отбора газа из хранилищ 26 марта по 1 июня запасы в ПХГ Украины возросли на 14,2%, или на 2,234 млрд кубометров.

Как сообщалось, в минувший отопительный сезон, длившийся с 1 ноября 2019 года по 26 марта 2020 года, запасы газа в ПХГ страны снизились на 5 млрд 999,57 млн кубометров (с 21 млрд 783,68 млн кубометров до 15 млрд 784,11 млн кубометров).

В позапрошлый отопительный сезон, длившийся с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ страны снизились на 8 млрд 449,6 млн кубометров (с 17 млрд 194,96 млн кубометров до 8 млрд 745,36 млн кубометров).

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей емкостью 31 млрд кубометров, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд кубометров), Угерское (1,9 млрд кубометров), Дашавское (2,15 млрд кубометров), Опарское (1,92 млрд кубометров), Богородчанское (2,3 млрд кубометров), Краснонопартизанское (1,5 млрд кубометров), Солоховское (1,3 млрд кубометров), Олишевское (0,31 млрд кубометров), Пролетарское (1 млрд кубометров), Кегичевское (0,7 млрд кубометров), Краснопоповское (0,42 млрд кубометров), Вергунское (0,4 млрд кубометров).