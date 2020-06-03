Зеленский пообещал агрокомпаниям защищать договоры длительной аренды земель

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности защищать договоры длительной аренды сельхозземель агрокомпаний, в том числе иностранных.

Об этом Зеленский заявил в ходе встречи с представителями бизнеса Хмельницкой области 3 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы не могли открыть покупку земли для всех, включая иностранные компании, потому что иностранные компании имеют кредитные условия совершенно другие. Наша стратегия очень простая. Мы сделаем сначала кредитные условия, чтобы наши фермеры могли брать кредиты под 2% и тогда мы сможем открыть рынок для всех. При этом мы готовы защищать договоры длительной аренды и иностранные компании, которые давно на нашем рынке", – сообщил Зеленский.

При этом Зеленский призвал бизнес сообщать местной власти о наличии каких-либо проблем.

Как сообщалось, Верховная Рада 31 марта 2020 года приняла закон об открытии рынка земли с 1 июля 2021 года с ограничением его работы в первые три года только паями в собственности физлиц с максимальным владением в одних руках 100 га.

Предусмотрено, что с 1 января 2024 года приобретать сельхозземлю смогут юридические лица, порог по концентрации в одних руках возрастет до 10 тыс. га.

Согласно законопроекту, доступ иностранцев к рынку земли будет зависеть от результатов всеукраинского референдума.