МАУ возобновит полеты с 5 июня

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" открыла продажу билетов на рейс Киев-Одесса с 5 июня.

Такое предложение перевозчик предоставил специально накануне длительных выходных на Троицу, передает БизнесЦензор со ссылкой на сообщение МАУ в Facebook.

"Рейсы из Киева в солнечную Одессу вылетят из Киева в пятницу и субботу, 5 и 6 июня, а вернут отдыхающих из Одессы в Киев, соответственно, в понедельник и вторник, 8 и 9 июня. Не упустите возможность воспользоваться быстрым способом добраться до Черного моря, но не забывайте о необходимости соблюдать правила карантина, позаботьтесь о средствах индивидуальной защиты - масках и необходимость соблюдать социальной дистанции в аэропорту", – сказано в сообщении.

Стоимость билета в одну сторону из Киева в Одессу стартует от 1 514 грн, из Одессы в Киев – 1 497 грн. При этом возможности купить билет туда и обратно одной транзакцией на сайте пока нет.

Как сообщалось, Кабинет министров в рамках дальнейшего ослабления карантинных ограничений разрешил возобновить внутренние регулярные авиарейсы с 5 июня, международные перелеты возобновятся с 15 июня.