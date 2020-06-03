Зеленский позвонил главе "Укрэксимбанка" с вопросом о реструктуризации кредита (обновлено)

Президент Владимир Зеленский призвал председателя правления государственного "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера решить проблему с реструктуризацией кредитов бизнеса в банке после того, как хмельницкий производитель ковров "Карат" пожаловался, что уже месяц не может отсрочить погашение по телу кредита.

Об этом Зеленский заявил в ходе телефонного разговора с Мецгером, который состоялся во время встречи с бизнесом в Хмельницкой области, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Женя, послушайте меня! Тут вопрос не в одной компании. Если в Хмельницкой области много предпринимателей об этом говорят (это разные компании), значит, это происходит у нас по всей стране (…) Так решите этот вопрос, не отправляйте ко мне", – сказал Зеленский.

В свою очередь член набсовета "Укрэксимбанка" Виктория Страхова отметила, что банк направит президенту причины отказа в реструктуризации задолженности хмельницкой компании.

"Эксим" готов вместе со всем банковским сообществом и регулятором работать над системными решениями. И президенту с соблюдением законодательства будет предоставлена развернутая информация по клиенту и обстоятельствам, почему ему отказывали. Как говорится "там много интересного", – написала Страхова на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, Евгений Мецгер возглавил государственный "Укрэксимбанк" с 13 марта.

Мецгер уже работал в "Укрэксимбанке" в 2006-2015 годах, поднявшись до позиции начальника управления малого и среднего бизнеса. С мая 2015 года он работал в "Укргазбанке", с 25 октября 2016 года – в должности заместителя председателя правления.

Его жена – Юлия Мецгер – является членом наблюдательного совета государственного "Приватбанка". В наблюдательный совет она была назначена в июле 2019 года президентом Владимиром Зеленским, а раньше работала юристом в "Укрэксимбанке".

По итогам января-апреля 2020 года государственный "Укрэксимбанк" стал самым убыточным банком в стране, показав 1,66 млрд грн убытка.

"Укрэксимбанк" создан в 1992 году, единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2020 года по размеру общих активов (202,92 млрд грн) "Укрэксимбанк" занимал 3 место среди 75 действовавших в стране банков.