Кабмин упростил экспорт зерна, – Минэкономики

Кабинет министров на заседании в среду, 3 июня, принял постановление, призванное уменьшить финансовую нагрузку на экспортеров зерновых культур, усилить конкурентоспособность украинской продукции на мировом рынке и усовершенствовать защиту территории Украины от ввоза некоторых опасных организмов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.

В частности, постановлением исключается дополнительное регулирование для экспортеров зерновых путем отмены обязательности применения системы рециркуляции при фумигации зерна.

При этом унифицированы процедуры осмотра и отбора образца (форма акта приводится в соответствие с процедурой отбора).

Кроме того, документом упорядочен перечень объектов регулирования (при перемещении по территории Украины, импорте, экспорте и реэкспорте) путем включения в этот перечень организмов, которые могут представлять фитосанитарные риски (клещи, нематоды, грибки).