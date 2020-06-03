Кабмин увеличил расходы на создание электронной системы экспортного контроля

Кабинет министров путем перераспределения расходов между бюджетными программами Минэкономики увеличил на 4,3 млн грн финансирвоание государственного экспортного контроля, большинство которых пойдет на доработку системы электронного лицензирования.

Об этом говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.

Планируется, что большая часть указанных средств будет направлена ​​на внедрение системы электронного лицензирования, что является актуальным вопросом в контексте оптимизации всей системы государственного экспортного контроля за международными передачами товаров военного назначения и двойного использования.

Внедрение системы электронного лицензирования позволит автоматизировать процесс предоставления административных услуг и надзора, обеспечить прозрачность и оперативность снизив "человеческий фактор" при их принятии, оптимизировать обмен данными и взаимосвязь между государственными органами, задействованными в системе экспортного контроля, и субъектами хозяйствования от подачи заявления и получения разрешения к предоставлению отчетности по международной передачи товаров, подлежащих государственному экспортному контролю.

"Мы продолжаем двигаться в направлении оптимизации и осовременивание национальной системы государственного экспортного контроля за передачами оборонной продукции и технологий. Принятие сегодняшнего решения существенно сдвинется длительный процесс внедрения электронной системы", - отметила заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Светлана Панаиотиди.

Она подчеркнула, что, кроме этого, есть ряд существенных изменений, которые предлагается ввести в рамках законопроекта о внесении изменений в закон Украины "О государственном контроле за международными передачами товаров военного назначения и двойного использования", разработанного Минэкономики совместно с Госэкспортконтролем, который определит правовые основы предоставления Госэкспортконтролем услуг в электронном виде.

Следующим шагом будет решение технических моментов функционирования системы, а также создание модулей взаимодействия с государственными органами, уполномоченными в сфере государственного экспортного контроля.