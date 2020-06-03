МВД предлагает отправлять нарушителей ПДД пересдавать экзамен на получение прав
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что Министврство внутренних дел планирует инициировать законопроект, по которому граждане, которые постоянно превышают скорость, вынуждены будут пересдавать экзамен в автошколе.
Об этом говорится в сообщении МВД, передает БизнесЦензор.
"Если штрафов наберется более 10 или 15, то такой человек должен остаться без прав, и он будет вынужден пересдавать экзамен на их получение", - отметил Геращенко.
В то же время Геращенко объяснил, что есть несколько возможностей платить штрафы за превышение скорости в автоматическом режиме.
Первая - когда в адрес регистрации транспортного средства приходит письмо-уведомление с административным протоколом. На протоколе есть Q-код, нарушитель может зайти и даже пересмотреть момент превышения скорости. Если смартфон подключен к системе банковских платежей, то штраф можно оплатить сразу.
Второй вариант - зарегистрироваться на сайте "Электронный кабинет водителя". Штрафы будут приходить в виде сообщения.
Будь ласка, зачекайте...
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