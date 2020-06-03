Первым заместителем министра экономики станет уполномоченный Зеленского по земельным вопросам

Уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко подал документы для назначения на должность первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Как сообщает Секретарит Кабмина, Лещенко уже проходит спецпроверку для назначения на должность, передает БизнесЦензор.

Как сообщалось, с 1 октября 2019 года президент Владимир Зеленский назначил Романа Лещенко уполномоченным президента Украины по земельным вопросам (вне штата).

Согласно приведенной биографической справке, Роман Лещенко закончил юридический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, имеет степень доктора философии в области права. С 2013 года преподает в Университете им. Шевченко. Является депутатом Жашковского районного совета.

Согласно поданной декларации в реестре НАПК, Лещенко и его сын имеют два дома в Жашковском районе, а его жена – квартиру площадью 113 кв. м в Киеве.

Роман Лещенко также указал в декларации 50% уставного капитала ООО "Украинский аграрный центр", 100% в ООО "Прогрес", 100% в ООО "Агродар-Канивци".