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Трамп подписал указ о запрете полетов китайских авиакомпаний в США

Трамп подписал указ о запрете полетов китайских авиакомпаний в США

Президент США Дональд Трамп 3 июня подписал указ о приостановке полетов китайских пассажирских авиакомпаний в Штаты и из страны.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Такое решение Трамп назвал ответной мерой на действия китайских властей, не дающих возможности американским авиаперевозчикам возобновить полеты в Китай в полном объеме.

В сообщении, распространенном министерством транспорта США 3 мюня, говорится, что запрет вступает в силу 16 июня, однако Трамп может ускорить его введение, если посчитает нужным.

Американские авиакомпании были вынуждены сократить полеты в Китай ранее в этом году на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19, и Пекин до сих пор не разрешил им вернуться к прежнему режиму работы, хотя они были готовы сделать это с 1 июня.

"Нежелание китайских властей одобрить запрос авиакомпаний США является нарушением нашего соглашения о воздушном транспорте", - говорится в сообщении американского Минтранса.

Ранее Минтранс обвинил Китай в незаконном блокировании попыток компаний США возобновить полеты в Китай в режиме, действовавшем до пандемии. По мнению ведомства, Пекин нарушил двустороннее соглашение, разрешив своим авиакомпаниям продолжать полеты между двумя странами, не отвечая, при этом, на запросы Delta Air Lines Inc. и United Airlines Holdings Inc., готовившихся увеличить объемы авиаперевозок.

В настоящее время четыре китайские авиакомпании осуществляют перелеты между США и Китаем.

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заборона (452) Китай (2122) США (4870) авіасполучення (2492)


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