Зеленский рассказал о спецоперации по борьбе с контрабандой на Закарпатье

Президент Владимир Зеленский отмечает сложность борьбы с контрабандой, которая будет 2-3 года "штормить" страну, но подчеркивает, что власть настроена решительно, на примере ситуации с Закарпатской областью.

Об этом Зеленский заявил во время встречи с бизнесом в Хмельницкой области, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На Закарпатье я поставил губернатором офицера СБУ, потому что любого другого губернатора покупают местные или другие элиты. Покупают или запугивают, раньше их даже могли "похоронить" там. Поэтому я поставил губернатором в Закарпатской области человека, который был вторым, третьим в Службе безопасности Украины, человека, которого боятся, по фамилии Петров. Человека, которой стороной обходят местные крупные контрабандисты", – Зеленский.

Президент отметил, что сработала операция нового главы Закарпатской ОГА, в результате которой остановили "обычных нормальных" украинцев, сообщивших, что они "20 лет платят таможеннику 500 баксов и едут", а теперь им это делать не позволяют: "Та мы сейчас тут тебе покажем!" – "Показывайте". И была большая очередь. Они договорились, автобусы между собой, что "у вас завтра ничего не будет" –никаких продуктов, текстиля, ни кофе, ничего другого, "если вы не будете нас пропускать по $500".

"А мы не будем вас пропускать. Вот что там происходило реально. И это происходит на всех таможнях. Проверка на прочность – кто кого, сможем ли мы выдержать. То Санжары, то Закарпатье, то Черновцы, Одесчина. И сплошь и рядом – контрабанда. Так она так и есть, и будет. Мы подтянули туда Нацгвардию, войска –на Закарпатье. Вы такое видели, чтобы какие-то маршрутчики выкручивали руки Национальной гвардии Украины? "Потому что вы вас тут сейчас разнесем". Вот что происходило на Закарпатье", – рассказал Зеленский.

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По словам президента, в итоге оказалось, что в скоплении из десятков автомобилей на границе было где-то около пяти машин "заговорщиков", все остальные поняли, что никто никого не пропустит.

"И так будет в ближайшие два-три года, будут они "штормить" эту страну. Так оно и будет. Но если мы не будем с этим бороться, и в определенное время у нас с вами не будет кофе, лосося, хамона, так переживем это время, но покажем им, что не будет другого, нет другого шанса, как поломать им хребет. Или давайте их пропускать", – заявил Зеленский.

Напомним, 31 мая водители микроавтобусов заблокировали работу пункта пропуска "Тиса".

В Гостаможенной службе сообщали, что для решения проблемы в Закарпатскую область срочно вылетели и.о. главы службы Игорь Муратов и председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

По данным таможенников, обострение ситуации накануне состоялось из-за накопления на территории пункта пропуска большого количества микроавтобусов с товарами, которые отказывались их декларировать.