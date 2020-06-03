БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
7 552 21

Зеленский рассказал о спецоперации по борьбе с контрабандой на Закарпатье

Зеленский рассказал о спецоперации по борьбе с контрабандой на Закарпатье

Президент Владимир Зеленский отмечает сложность борьбы с контрабандой, которая будет 2-3 года "штормить" страну, но подчеркивает, что власть настроена решительно, на примере ситуации с Закарпатской областью.

Об этом Зеленский заявил во время встречи с бизнесом в Хмельницкой области, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На Закарпатье я поставил губернатором офицера СБУ, потому что любого другого губернатора покупают местные или другие элиты. Покупают или запугивают, раньше их даже могли "похоронить" там. Поэтому я поставил губернатором в Закарпатской области человека, который был вторым, третьим в Службе безопасности Украины, человека, которого боятся, по фамилии Петров. Человека, которой стороной обходят местные крупные контрабандисты", – Зеленский.

Президент отметил, что сработала операция нового главы Закарпатской ОГА, в результате которой остановили "обычных нормальных" украинцев, сообщивших, что они "20 лет платят таможеннику 500 баксов и едут", а теперь им это делать не позволяют: "Та мы сейчас тут тебе покажем!" – "Показывайте". И была большая очередь. Они договорились, автобусы между собой, что "у вас завтра ничего не будет" –никаких продуктов, текстиля, ни кофе, ничего другого, "если вы не будете нас пропускать по $500".

"А мы не будем вас пропускать. Вот что там происходило реально. И это происходит на всех таможнях. Проверка на прочность – кто кого, сможем ли мы выдержать. То Санжары, то Закарпатье, то Черновцы, Одесчина. И сплошь и рядом – контрабанда. Так она так и есть, и будет. Мы подтянули туда Нацгвардию, войска –на Закарпатье. Вы такое видели, чтобы какие-то маршрутчики выкручивали руки Национальной гвардии Украины? "Потому что вы вас тут сейчас разнесем". Вот что происходило на Закарпатье", – рассказал Зеленский.

Читайте также: Зеленский позвонил главе "Укрэксимбанка" с вопросом о реструктуризации кредита

По словам президента, в итоге оказалось, что в скоплении из десятков автомобилей на границе было где-то около пяти машин "заговорщиков", все остальные поняли, что никто никого не пропустит.

"И так будет в ближайшие два-три года, будут они "штормить" эту страну. Так оно и будет. Но если мы не будем с этим бороться, и в определенное время у нас с вами не будет кофе, лосося, хамона, так переживем это время, но покажем им, что не будет другого, нет другого шанса, как поломать им хребет. Или давайте их пропускать", – заявил Зеленский.

Напомним, 31 мая водители микроавтобусов заблокировали работу пункта пропуска "Тиса".

В Гостаможенной службе сообщали, что для решения проблемы в Закарпатскую область срочно вылетели и.о. главы службы Игорь Муратов и председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

По данным таможенников, обострение ситуации накануне состоялось из-за накопления на территории пункта пропуска большого количества микроавтобусов с товарами, которые отказывались их декларировать.

Автор: 

Зеленський Володимир (2507) контрабанда (246) Закарпатська область (277)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Топ коментарі
+6
На самом деле история с «Итальянскими бусами» крайне показательна и хорошо масштабируется на всю страну. Т.е. есть жители западных областей, которые годами ввозят откровенную контрабанду и когда им местные коррумпированные таможенники задрали цену с 200у.е до 500, понеслось гавно на вентилятор. Контрабандисты обиделись на коррупционеров)) А чем же показательна? Это реальный уровень развития нашего общества. «Хочу порядок, соблюдение прав, зарплату, полицию, чиновников и т.д. как в Европе», но при этом не мешайте возить контрабас, мне ведь семью кормить надо, а в Польше на клубнике спина болит. И так у нас во всем. Для них всех пусть будет Закон, а мне не мешайте проворачивать «вариантики». А вообще крайне рекомендую посмотреть про это видео на канале Плинского. У человека крайне достойный контент, но мало подписчиков, дабы был резонанс https://youtu.be/FpIabcIG6LE
показати весь коментар
04.06.2020 01:40
+3
Очередная показуха. Игорный бизнес Вы уже победили ?
показати весь коментар
03.06.2020 20:27
+3
а как там бруштиновые копачи? тик-ток запусти, зеля! они тебе приветы там передали
показати весь коментар
03.06.2020 22:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Наше Теля захотіло Вовків зїсти
показати весь коментар
03.06.2020 20:09 Відповісти
не, насчет "у вас не будет хамона, сыра, лосося" - тут он не врал.

он прекрасно знает, что хамон и лосось скоро будет только для слуг - и заранее морально подготавливает быдлос, чтоб тот настраивался есть картошечку на воде.

он - пиарщик.
работать и руководять ему противопоказано, но он прекрасно вешает быдлосу лапшу.
показати весь коментар
04.06.2020 09:38 Відповісти
впрочем как и все остальные - только этот неуч смотрится еще более идиотом..., не бедные 6 000 гривенные едея Хамон - вот здесь я смеялся...
показати весь коментар
04.06.2020 14:52 Відповісти
Очередная показуха. Игорный бизнес Вы уже победили ?
показати весь коментар
03.06.2020 20:27 Відповісти
Местные немножко по-другому комментируют
Ну посмотрим, кто прав.
показати весь коментар
03.06.2020 20:46 Відповісти
Чому не дано відео з прямою мовою? Я хочу чути цей шедевр про автобуси що домовляються між собою.І він дійсно думає,що або контрабанда.або ніяк.?
показати весь коментар
03.06.2020 21:22 Відповісти
вообщем понятно, Зеля решил єту контрабанду возглавить )))
показати весь коментар
03.06.2020 21:27 Відповісти
а как там бруштиновые копачи? тик-ток запусти, зеля! они тебе приветы там передали
показати весь коментар
03.06.2020 22:40 Відповісти
На самом деле история с «Итальянскими бусами» крайне показательна и хорошо масштабируется на всю страну. Т.е. есть жители западных областей, которые годами ввозят откровенную контрабанду и когда им местные коррумпированные таможенники задрали цену с 200у.е до 500, понеслось гавно на вентилятор. Контрабандисты обиделись на коррупционеров)) А чем же показательна? Это реальный уровень развития нашего общества. «Хочу порядок, соблюдение прав, зарплату, полицию, чиновников и т.д. как в Европе», но при этом не мешайте возить контрабас, мне ведь семью кормить надо, а в Польше на клубнике спина болит. И так у нас во всем. Для них всех пусть будет Закон, а мне не мешайте проворачивать «вариантики». А вообще крайне рекомендую посмотреть про это видео на канале Плинского. У человека крайне достойный контент, но мало подписчиков, дабы был резонанс https://youtu.be/FpIabcIG6LE
показати весь коментар
04.06.2020 01:40 Відповісти
НА нашей таможне происходит то же самое, что с перевозчиками пассажиров по всей Украине - У нас многие привыкли годами зарабатывать НА ровном месте, И при этом НЕ за, что не отвечать - ПРИШЛО ВРЕМЯ ВСЁ МЕНЯТЬ ПО ЗАКОНАМ УКРАИНЫ.
показати весь коментар
04.06.2020 09:08 Відповісти
так и есть....
показати весь коментар
04.06.2020 09:38 Відповісти
почему-то посылки с али, выше 100 евро облагаются, 30% пошлиной, а бус с микроволновками и стиралками из италии платит 500 баксов и поехал???
показати весь коментар
04.06.2020 09:39 Відповісти
"Президент Владимир Зеленский отмечает сложность борьбы с контрабандой, которая будет 2-3 года "штормить" страну, но подчеркивает, что власть настроена решительно" - https://censor.net/news/3199882/rada_svoim_resheniem_zapretila_proveryat_na_granitse_bagaj_genprokurora_sudeyi_verhovnogo_suda_i_chlenov
показати весь коментар
04.06.2020 10:40 Відповісти
Шоу для зебилов. Основная контрабанда идет не через челочников а кораблями,фурами и ж.д составами.И руководят этой контрабандой из Киевских кабинетов А THe устраивает привычный цирк,играя роль президента.
показати весь коментар
04.06.2020 11:31 Відповісти
Ти вже подав позов до суду? Чи приховуєш злочин за відсоток?
показати весь коментар
04.06.2020 11:35 Відповісти
Приду...ок! Заява про злочин подается до органов дознания,а не до суду. И любой бизнесен, который занимается импортными операциями в Украине в 90,а то и 100 случаях занижает таможенную стоимость товара. Не за спасибо конешно. Поэтому если есть желание-поднимаешь ВСЮ базу импортных операций в Украине за 29 лет и пишешь заявление в полицию на все юридические лица там фигурирующие. Удачи!
показати весь коментар
04.06.2020 15:26 Відповісти
не верю
показати весь коментар
04.06.2020 13:53 Відповісти
ЗеГниды обложили налогами посылки лохов,
а теперь куражатся
показати весь коментар
04.06.2020 14:31 Відповісти
лохи голосовали и прыгали от радости, а в результате они сделали хохлов разом
показати весь коментар
04.06.2020 14:43 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 