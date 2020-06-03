ЕИБ выделит Украине 300 миллионов евро на энергоэффективность общественных зданий

Европейский инвестиционный банк выделит 300 млн евро кредита на проект по энергоэффективности общественных зданий в Украине в рамках соглашения с Министерством развития громад и территорий о сотрудничестве в сфере консультаций для подготовки проекта.

Об этом говорится в сообщении Минрегиона, передает БизнесЦензор.

"Министерство развития громад и территорий Украины и Европейский инвестиционный банк подписали соглашение, согласно которому будет организована подготовка предоставления низкопроцентного кредита в 300 млн евро с длительным сроком погашения для внедрения широкомасштабной термомодернизации зданий общественного сектора. В частности, осуществлять термомодернизацию путем установки современного оборудования по энергоэффективности, счетчиков и систем управления, модернизацию систем отопления, вентиляции, освещения и тому подобное", - заявил первый заместитель министра Василий Лозинский.

Кроме того, грант в объеме 150 тыс. евро на имплементацию соглашения выделит Трастовый фонд Западного партнерства по технической помощи (EPTATF).

Согласно сообщению, реализация указанного проекта позволит повысить энергоэффективность 1 тыс. зданий, в частности, детсадов, школ и больниц, а также сократит выбросы CO2 на 1 млн тонн.