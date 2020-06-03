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ЕИБ выделит Украине 300 миллионов евро на энергоэффективность общественных зданий

ЕИБ выделит Украине 300 миллионов евро на энергоэффективность общественных зданий

Европейский инвестиционный банк выделит 300 млн евро кредита на проект по энергоэффективности общественных зданий в Украине в рамках соглашения с Министерством развития громад и территорий о сотрудничестве в сфере консультаций для подготовки проекта.

Об этом говорится в сообщении Минрегиона, передает БизнесЦензор.

"Министерство развития громад и территорий Украины и Европейский инвестиционный банк подписали соглашение, согласно которому будет организована подготовка предоставления низкопроцентного кредита в 300 млн евро с длительным сроком погашения для внедрения широкомасштабной термомодернизации зданий общественного сектора. В частности, осуществлять термомодернизацию путем установки современного оборудования по энергоэффективности, счетчиков и систем управления, модернизацию систем отопления, вентиляции, освещения и тому подобное", - заявил первый заместитель министра Василий Лозинский.

Кроме того, грант в объеме 150 тыс. евро на имплементацию соглашения выделит Трастовый фонд Западного партнерства по технической помощи (EPTATF).

Согласно сообщению, реализация указанного проекта позволит повысить энергоэффективность 1 тыс. зданий, в частности, детсадов, школ и больниц, а также сократит выбросы CO2 на 1 млн тонн.

Автор: 

кредит (3275) енергоефективність (392) ЄІБанк (293)


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