Казахстан продал 6% акций крупнейшего производителя урана за $200 миллионов

Казахстанский государственный фонд "Самрук-Казына" продал на рынке около 6,26% акций крупнейшего в мире производителя урана, компании "Казатомпром", за $206 миллионов.

Об этом сообщил управляющий директор фонда Ержан Туткушев, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Фонд продал акции по цене $13 за глобальную депозитарную расписку, дисконт составил около 6% к рыночной цене.

По словам Туткушева, предложение о покупке акций до конца следующей недели остается открытым для физических лиц, в ходе которого предполагается продать еще 0,15% акций компании.

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В результате новой сделки доля владения "Самрук-Казына" в компании составит 75%.

Размещение является частью комплексного плана приватизации на 2016-2020 годы, утвержденного правительством Казахстана.

"Казатомпром", в 2018 году разместивший акции на Лондонской бирже, ведет добычу урана в Казахстане как самостоятельно, так и в рамках совместных предприятий.

В 2019 году "Казатомпром" снизил чистую прибыль вдвое – до 213,7 миллиарда тенге (около $530 млн).