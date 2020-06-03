Убыток Lufthansa превысил 2,1 миллиарда евро за первый квартал

Немецкая авиакомпания Lufthansa отчиталась о чистом убытке в размере 2,1 млрд евро ($2,35 млрд) в первом квартале, вслед за списанием стоимости активов из-за колоссального удара пандемии по туристическому сектору.

Об этом сообщает Reuters, передает БизнесЦензор.

Убыток был вызван списанием 266 млн евро на авиапарк компании, списанием балансовой стоимости кейтерингового бизнеса LSG North America на 100 млн евро, а также на лоукостер Eurowings на 57 млн евро, сообщил перевозчик 3 июня. За аналогичный период годом ранее компания сообщала о чистым убытке в 342 млн евро.

Авиакомпания готовится к значительному снижению прибыли до уплаты процентов и налогов, скорректированной с учетом разовых статей баланса, в 2020 году, по сравнению с 2 млрд евро годом ранее. Компания отметила, что спрос восстанавливается лишь постепенно, и что она не может дать более конкретных прогнозов в условиях неопределенности из-за пандемии.

Германия бросила Lufthansa спасательный круг на 9 млрд евро ($9,8 млрд), согласовав на прошлой неделе сделку о помощи компании, которая дает Берлину право вето в случае попытки враждебного поглощения авиаперевозчика.

Аналитики ожидают, что акции будут исключены из немецкого индекса голубых фишек DAX, компонентом которого Lufthansa является с момента его создания в 1988 году. Биржевой оператор Deutsche Boerse, как ожидается, примет решение 4 июня.