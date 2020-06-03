Минюст разблокировал счета Общественной телерадиокомпании

С 3 июня общественный вещатель "Суспильне" получил доступ к распоряжению средствами на своих счетах, которые были арестованы 18 февраля Исполнительной службой Минюста для принудительного взыскания с НОТУ на пользу АО "Евроньюс" долга в размере 10,5 млн евро.

Как сообщает пресс-служба вещателя, 2 июня Исполнительная служба Минюста сняла арест со счетов, передает БизнесЦензор.

"Поэтому НОТУ начинает погашение долга из собственного бюджета, чтобы предотвратить дальнейшее блокирование счетов компании, и планирует завершить выплаты "Евроньюсу" до конца месяца", – сказано в сообщении.

Как отмечает НОТУ, для этого "Евроньюс" обратилось к госисполнителю с просьбой вернуть исполнительный документ, чтобы предоставить возможность НОТУ самостоятельно уплатить долг, а не через блокирование счетов и принудительное взыскание исполнительной службой.

Соответственно, после возвращения исполнительного документа "Евроньюсу" арест со счетов НОТУ снимается.

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Как сообщалось, в апреле Кабмин разрешил НОТУ погасить в течение 2020 года на основании решения суда задолженность перед акционерным обществом "Евроньюс", в том числе оплатить исполнительный сбор и другие расходы исполнительного производства.

В феврале Исполнительная служба наложила арест на все счета ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" (НОТУ) из-за долга перед "Евроньюс", что заблокировало нормальную работу телевещателя.

В НОТУ поясняли, что указанный долг перед "Евроньюс" возник из-за принятого еще в 2010 году правительством Азарова решения создать украиноязычную версию международного канала "Euronews", на что было потрачено 20 млн евро в 2010-2013 годах. Однако во втором полугодии 2013 года уплаты прекратились, а в 2015 году договор был расторгнут, долг на тот момент составил 10,5 млн евро. В дальнейшем правительство отказалось предусматривать средства для выплаты этого долга в госбюджете.

В свою очередь "Евроньюс" начал подавать судебные иски против НОТУ на территории Украины и Швейцарии, где по иску АО "Евроньюс" были "заморожены" деньги в швейцарском банке в размере 15 млн евро. Их там разместил Госрезерв Украины как гарантию проведения в Украине конкурса "Евровидение" в 2017 году. Сейчас Минюст оспаривает арест средств в Швейцарии.