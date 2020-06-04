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Китай разрешил рейсы иностранных авиакомпаний

Китай разрешил рейсы иностранных авиакомпаний

Авиационные власти Китая с 8 июня разрешат иностранным авиакомпаниям, которые из-за эпидемии коронавируса не могли выполнять рейсы в КНР, выбрать один аэропорт в стране и выполнять один международный рейс в неделю, говорится в распространенном в четверг заявлении управления гражданской авиации КНР.

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

"С 8 июня все иностранные авиакомпании (которым ранее из-за эпидемии не разрешалось выполнять международные рейсы в Китай), могут выбрать один аэропорт (список конкретных городов проверьте на официальном сайте управления гражданской авиации) и выполнять один международный пассажирский рейс в неделю", — говорится в заявлении.

В конце марта ведомство потребовало от иностранных авиакомпаний оставить лишь одно направление сообщения с Китаем и выполнять один рейс в неделю, а от китайских авиаперевозчиков потребовали оставить лишь один маршрут с каждым государством и также выполнять не более одного рейса в неделю. Кроме того, в рамках предотвращения завоза COVID-19 в страну власти запретили въезд всем иностранцам по действующим визам, за исключением дипломатов и лиц некоторых других категорий.

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