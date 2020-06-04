Цены на нефть перешли к снижению из-за неопределенности с заседанием ОПЕК

Мировые цены на нефть в четверг утром снижаются на неоднозначных новостях о предстоящем заседании ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Утром цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 1,48% — до 39,2 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 2,06% — до 36,52 доллара за баррель.

В центре внимания инвесторов июньское заседание ОПЕК+. Изначально встречу альянса планировалось провести 9-10 июня, но затем ОПЕК+ начала обсуждать перенос заседания на 4 июня, чтобы иметь возможность сформировать июльскую программу поставок на основе принятого решения. Однако в среду появилась информация, что встреча ОПЕК+ 4 июня может не состояться, пока не будет решена проблема с нарушением квот некоторыми странами.

"Рынок взглянул на это и отметил, что заключение новой сделки становится все сложнее", — цитирует агентство Рейтер главу отдела исследований в сырьевом секторе National Australia Bank Лаклана Шо (Lachlan Shaw).

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. По данным СМИ, ОПЕК+ рассматривает возможность продления действующих сокращений добычи нефти на один-три месяца.