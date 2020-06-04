Ryanair возобновляет рейсы из Украины в Италию

Ирландская Ryanair Holdings Plc, крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер, намерена с 6 июля возобновить рейсы из Украины в Италию.

Об этом сообщает телеграм-канал "Ryanair Украина", передает БизнесЦензор.

Ryanair будет выполнять перелеты из Киева, Львова, Харькова и Одессы.

С 6 июля авиакомпания планирует возобновить рейсы Киев-Рим, Киев-Милан (Бергамо), Львов-Болонья, Харьков-Милан (Бергамо), Одесса-Болонья, Одесса-Милан (Бергамо).

С 7 июля Ryanair планирует запустить рейсы по маршруту Киев-Болонья, Киев - Катания, Львов-Милан (Бергамо).

С 8 июля ожидается возобновление перелетов Львов - Рим, Одесса -Рим.

Цены на билета начинаются от 40 евро за перелет в одну сторону. Билеты для покупки доступны в системе бронирования на сайте перевозчика.