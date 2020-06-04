Аварийная служба "Хмельницкгаза" обеспечила более 7 тысяч выездов с начала года

Служба экстренного реагирования 104 АО "Хмельницкгаз" с начала года выезжала к потребителям 7100 раз и локализовала, предупредила возникновение аварийных ситуаций при использовании газа в быту.

Об этом со ссылкой на пресс-службу АО "Хмельницкгаз" сообщает БизнесЦензор.

"Следовательно, за более чем 80% заявок обнаружены и ликвидированы утечки газа на внутридомовых системах газоснабжения, приборах учета, а также проведены ремонтно-наладочные работы", - сообщает компания.

В январе-апреле 2020 года аварийно-диспетчерская служба АО "Хмельницкгаз" осуществила 7,1 тыс. выездов за аварийными заявкам потребителей, в т.ч. и в самые отдаленные сельские населенные пункты области.

"Таким образом, только за время карантина - обработано почти 2 тыс. вызовов, среди которых утечки газа составили почти 90%. Среди всех звонков на экстренную службу 104 – больше всего приходится на города Хмельницкий, Славуту и Каменец-Подольский", - сообщает компания.

В условиях карантина аварийно-диспетчерская служба работает с особой ответственностью и ни на минуту не прекращает свою работу. Следовательно, АО "Хмельницкгаз" максимально обезопасил от инфицирования как своих работников, так и клиентов, предоставив все необходимые средства индивидуальной защиты. Поэтому, спецавтотранспорт проходит санитарную обработку после каждого выезда, а аварийщики работают исключительно в защитных костюмах, щитках, масках и перчатках.

"Понимая всю ответственность за безопасность потребителей, особенно в нелегкое время карантина, "Хмельницкгаз" максимально направил усилия на бесперебойную доставку газа и недопущения аварийных ситуаций", - сказал технический директор компании Дмитрий Дидыч.

"Нагрузка на газораспределительную компанию значительно возросла, а средств из существующего тарифа на распределение ощутимо не хватает, особенно на обновление спецавтомобилей аварийной службы, которые давно исчерпали свой ресурс, однако, должны максимально оперативно добраться до потребителя за десятки километров в самые далекие села области", - добавил Дидыч.

В Хмельницкой области круглосуточно и без выходных принимают вызовы потребителей, выезжают и ликвидируют утечки, устраняют поломки 19 подразделений аварийно-диспетчерской службы "Хмельницкгаза". Даже в самые отдаленные точки аварийная бригада прибывает согласно требованиям - в пределах 40 минут времени.