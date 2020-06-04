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"Приватбанк" полностью возобновил работу сервисов после серьезного сбоя (обновлено)

В сетевом оборудовании государственного "Приватбанка" произошел сбой, в результате чего наблюдаются неудобства с использованием интернет-банкинга "Приват24" и звонков в контакт-центр.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Привабанка" сообщает БизнесЦензор.

"В связи с аварийной ситуацией сетевого оборудования "Приватбанк" сообщил клиентам о временных неудобствах с недоступностью авторизации в "Приват24 "и звонков в контакт центр банка", –  сообщили в банке.

Изначально в "Приватбанке" обещали устранить последствия такой аварийной ситуации в течение часа, однако проблемы в работе продлились до вечера.

В четверг днем в пресс-службе "Приватбанка" сообщили, что "Приват24" для бизнеса уже восстановил работу: в новой версии работают все сервисы, за исключением выписок. Также доступна "Оплата частями" и "киоски" (кроме функции оплаты мобильного).

В то же время приложение "Приват24" для физических лиц в полной мере возобновило работу лишь к вечеру.  Так, по данным банка, начавшиеся утром проблемы с работой сервисов были полностью ликвидированы в 18:45.

"Приватбанк" полностью восстановил штатную работу веб и мобильного "Приват24" для физических и юридических лиц, которые 6 июня были временно недоступны или работали нестабильно из-за аварийной ситуации сетевого оборудования. Работа электронного банка была полностью восстановлена 6 июня в 18:45. Контакт центр, процессинг "Приватбанка", сеть банкоматов, терминалов самообслуживания и оплата картами в торговой сети и интернете, как и раньше, работают в обычном режиме", – сообщил банк вечером четверга.

банки (6954) інтернет (1328) Приватбанк (1781)


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Топ коментарі
+5
Мало того, что работает теперь через раз, так за несколько лет ни одного улучшения. Только сделали какую-то кривую версию для физиков. Вообще не понимаю зачем такая кривизна.... Верните уже банк владельцу, если у самих руки из одного места.
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04.06.2020 14:15
+5
Вот тут вы не правы... Они для юриков такую кривую и меганеудобную сделали новую вебверсию, что даже сами сотрудники банка настоятельно не рекомендуют нею пользоваться. Зато каждый раз при авторизации бросает в новую версию, затем приходится переходить в старую. И так каждый раз, выставить старую по умолчанию нельзя. При чем они между собой не полностью связаны, если у меня последняя платежка в старой версии была 1234 и я в новой версии создал платежку с номером 1235 (номер забил вручную, автоматически не назначило), то потом с тарой версии автоматом создаст тоже 1235, то есть оно не видит что платежка 1235 уже у меня была... Новая версия конченая до нЕльзя, пользоваться нею невозможно
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04.06.2020 18:22
+4
Банк теперь государственный - со временем станет очередным ощадбанком ....
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04.06.2020 13:58
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Правильно, А потом еще счета всех клиентов обнулятся
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04.06.2020 11:36 Відповісти
банда членограя добралась до денег Лохов
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04.06.2020 12:25 Відповісти
короче на счетах ******
платите онлайн, суки
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04.06.2020 12:27 Відповісти
Порошенко зеленский и подонок вакарчук прокидали лохобанов
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04.06.2020 12:33 Відповісти
"В течение часа". Ага. Вчера еще (03-04-2020) не прошел платеж из другого банка в Приват. И сегодня войти в Пр24 не могут люди.
"Щенки у руля" - что в стране, что в Привате. Только обгадиться и могут.
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04.06.2020 12:34 Відповісти
Ніколи такого не було, і знову

"Приватбанк" сообщил о проблемах с авторизацией в "Приват24" - Цензор.НЕТ 7425
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04.06.2020 13:44 Відповісти
Банк теперь государственный - со временем станет очередным ощадбанком ....
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04.06.2020 13:58 Відповісти
Ущерббанком
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04.06.2020 15:11 Відповісти
Мало того, что работает теперь через раз, так за несколько лет ни одного улучшения. Только сделали какую-то кривую версию для физиков. Вообще не понимаю зачем такая кривизна.... Верните уже банк владельцу, если у самих руки из одного места.
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04.06.2020 14:15 Відповісти
Вот тут вы не правы... Они для юриков такую кривую и меганеудобную сделали новую вебверсию, что даже сами сотрудники банка настоятельно не рекомендуют нею пользоваться. Зато каждый раз при авторизации бросает в новую версию, затем приходится переходить в старую. И так каждый раз, выставить старую по умолчанию нельзя. При чем они между собой не полностью связаны, если у меня последняя платежка в старой версии была 1234 и я в новой версии создал платежку с номером 1235 (номер забил вручную, автоматически не назначило), то потом с тарой версии автоматом создаст тоже 1235, то есть оно не видит что платежка 1235 уже у меня была... Новая версия конченая до нЕльзя, пользоваться нею невозможно
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04.06.2020 18:22 Відповісти
Мне повезло, те сервисы что мне надо там работают. Сначала было совсем плохо, чейчас работают. Но тоже кривая. Старая имхо была лучше.
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04.06.2020 23:18 Відповісти
Чтобы он еще $5,5 миллиардов из него вывел?
И все ради того, чтобы ты мог в приложение тыцать?
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04.06.2020 20:16 Відповісти
Есть решение суда?
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04.06.2020 23:18 Відповісти
Есть - в Британии и США. Или ты думаешь они просто так все бабло и имущество беней по миру заморозили?
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05.06.2020 11:36 Відповісти
Заморозка активов происходит до решения суда, на время судебного процесса. Собственно не о чем не говорит. Курите матчасть
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11.06.2020 11:46 Відповісти
Что значит верните? Давайте вы свою зарплату лет за 10 вернете. Что б не заморачиваться.
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05.06.2020 18:36 Відповісти
Неуместное сравнение. Тут уместнее будет иное.

Вы взяли кредит под залог имущества, но потом вам говорят, что это имущество теперь ничего не стоит (когда давали кредит стоило, а теперь не стоит). И ты срочно должен отдать кредит. А бабосики вложены в бизнес, тогда у тебя забирают твой бизнес за гривню. Бизнесс якобы убыточный, без возможности расплатиться по долгам. Вот только ничего не вливают в этот бизенсс, а якобы убыточный бизенсс продолжает и без вливаний приносить прибыль достаточную для расчетов по долгам...
При этом все честно и мы просто обязыны верить всему что говорит регулятор и без судов. А теперь еще и судиться с регулятором не имеем права
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11.06.2020 11:52 Відповісти
Якобы не якобы. Во первых, в приложении к Привату ваша история выглядела бы следующим образом. Вы имеете стол, стул, компьютер Пентиум 2 и калькулятор Ситизен. С этим набором активов вы идете в банк за кредитом в 1000 грн. Но банк чудесным образом принадлежит вашему куму Петру. А тот говорит, что ему нужно пару-тройку десятков лямов баксов на Кипр вывести. Дачку прикупить, яхту, телочки опять же. И предлагает вам взять кредит на 30 лямов под залог ваших активов. А так как их несколько маловато, то еще закладываются облигации фьючерсы, и даже все 100% акций ваших ПАО "Новые рога и копыта". И это не важно, что эти "ценные бумаги" стоят максимум 1000, чудным образом все кредитные комитеты соглашаются вам выдать 30 млн. Ваша доля при этом - 10%.
И таковых очень независимых заемщиков несколько сотен. И денежки вкладчиков на миллиарды раздаются на подставных стецьков, васьков да олесь.
А банк работает в режиме пылесоса встроенного в пирамиду. Но бесконечно такой процессинг не работает. В нужный момент руководство пишет бумажечку, что милостиво уступает все долги государству и даже обязуется вернуть списшенное и гордо удаляется в палестины.

Но в реалиях, никто лохам деньги возвращать не собирается. Дождавшись, когда государство вольет в капитал денежки взамен списшенных, и на эти же выведенные средства, пропихивается ручной петрушка в руководство страны, умасливаются судебные и можно процесс повторять. Лохи, при этом, хлопают в ладоши и готовы еще скинуться на сладкую жизнь успешным израильским бизнесменам.
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11.06.2020 12:57 Відповісти
А выши фантазии подтверждены решениями судов? Или вы слепо верите Гонтаревой? Чет не подтверждаются ее слова ни аудитами и вообще никак. А вот то что она и ко меняли правила игры так что имущество просто переставало что-либо стоить в уставном капитале - это факт. А с таким шулерством у банков шансов нет.
И плз покажите мне этот капитал, который влило государство Нарисовать бумажку и, якобы, внести ее в уставной капитал, чтоб соответствовать самими же прописанным правилам - это не внесение капиталла, а шулерство. А оборотные средства не пополнялись.
Ну да фик с вами верьте во что хотите. Один хрен, что у нас, что в московии - что по зомбоящику расскажут, то и правда...
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11.06.2020 13:06 Відповісти
Мои фантазии подтверждены заключением независимых международных аудиторов.
А решения судов в таких случая вещь очень не быстрая. Особенно, если может влиять на эти самые суды. Но они будут. Особенно хороши они будут в Лондонском королевском суде.

Если бы не эти "бумажки", то помиру пошли бы десятки тысяч мелких и средних предприятий, имевших несчастье доверить денежки ворам. А государство получило бы дефолт банковской системы и обязательства по выплатам вкладчикам-физлицам на десятки ярдов гривен.
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11.06.2020 13:17 Відповісти
По поводу стоимости залогового имущества принятого банками. То очень характерны, например, стадионы Днепр-арена (абсолютно неликвидный), или Черноморец, под который климовский банк выдал климову же порядка 1,5 млрд., а реализовать его удалось менее чем за 200 млн. выставляя более года. Так это хоть физически существующие объекты, хоть и не пригодные к залогу в нормальном банке, который заботится о деньгах своих вкладчиков. А ведь были десятки залогов на ярды под "акции" все тех же "Новых рожек и копыток".
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11.06.2020 13:24 Відповісти
Пардон, в 8,3 млрд. грн. оценили стадион Черноморец при выдаче денег себе любимым.
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11.06.2020 13:26 Відповісти
Вы врите-врите да не завирайтесь Стадион был оценен в 850 млн грн. Нулики не путайте И это вполне адекватная довоенная стоимость.
А то что для любого предприятия можно создать трудности, заблокировать работу, обрушить стоимость, продать своим и распилить на металл - это я неоднократно имел радость наблюдать на промплощадке Запорожья. У нас в стране это обычная практика, если вы не знали
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11.06.2020 17:28 Відповісти
Какой независимый банк выдаст кредит под залог абсолютно убыточного объекта типа стадион? Да еще в объеме в 10 раз больше его как вы говорите 850-миллионной оценки?
Хотя стоимость строительства перед выдачей кредита самому себе составляла:

Президент одесского "Черноморца" Леонид Климов назвал сумму строительства стадиона своего клуба. По его словам, она составляет около 3 миллиардов гривен (почти 400 млн.$). Ранее, суммы озвучивались несколько другие - около 100 миллионов долларов.

- "Мы провели экспертную оценку стадиона, и на сегодняшний день - это около 3 миллиардов гривен. Примерно столько же стоит и стадион во Львове" - сообщил журналистам Леонид Климов. http://stadiums.at.ua/news/2011-00 2011 » http://stadiums.at.ua/news/2011-09 Вересень » http://stadiums.at.ua/news/2011-09-29 29 »

Как видим, это совсем не то, что вы написали.
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11.06.2020 17:36 Відповісти
Ну дык вы почитайте что конкретно эти аудиторы пишут. Что небыло более 10% связаных кредитов, как кричала Гонтарева И денежки начали активно выводиться из банка осенью перед "национализацией". А кто бы делал иначе?
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11.06.2020 17:20 Відповісти
Я вам верю, почти как Нельсону Манделе. То все кляті соросята хотят бабушку, честную как мать Тереза, распять. Голую в трусиках. А она же ничего не крала. Все в казну, все в казну.

Но. Результаты независимого расследования компании Kroll подтвердили, что ПриватБанк был объектом "масштабных и скоординированных мошеннических действий" как минимум в течение 10 лет до национализации.

Согласно результатам расследования, многолетние мошеннические действия в "Привате" привели к нанесению банку убытков по меньшей мере в размере 5,5 млрд долларов.
Куда это деть? Маме которая любит скорость и румынскую мамалыгу?
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11.06.2020 17:31 Відповісти
лохам, типа меня, проголосовавшим за зеленского большой привет
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04.06.2020 14:25 Відповісти
В мене таке враження що там програмери на інший банк працюють щоб до конкурентного інтернет банку клієнти тікали, що не обновлення то ....
А переадресація в нікуди із старої версії фізиків....
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04.06.2020 16:22 Відповісти
зегнидные мрази наводят порядок,
лохи за всё заплатят
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04.06.2020 17:22 Відповісти
У Привата весь софт написан и поддерживается бениной компанией с американскими серверами. Он может выключить банк когда захочет.
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04.06.2020 17:53 Відповісти
Он уже навыключался, ждем решений судов США.
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04.06.2020 20:17 Відповісти
Все, что работает под управлением гос-ва нормально функционировать и тем более развиваться не может. Гос-во худший управленец из всех возможных. Скоро приват привратится в такую же парашу как и ощад
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04.06.2020 18:47 Відповісти
Это ты о многомиллиардных прибылях, которые стал генерить Приват в госсобственности? Вместо постоянных убытков при бене?
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04.06.2020 20:17 Відповісти
что с прибылями кварталла ?
вся Украина скрывала прибыли
Порошенко тупо отжал банк
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05.06.2020 09:21 Відповісти
Товарищ, у вас шизофазия Порошенко отжал дырку от бублика, а не банк. Все деньги оттуда беня высадил на оффшоры, в том числе вовочкины.
Если ты под "всей Украиной" понимаешь мохеровую мафию, то да, у них в крови скрывать прибыли. Еще и разворовывать чужие.
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05.06.2020 11:39 Відповісти
Да зеленки свято верят, что ******* всегда хотел как лучше для таких зябликов сделать. Ночами не спал. А его, тепленького, в одних трусиках, ночью - в Иерусалим.
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05.06.2020 18:38 Відповісти
Да да. Отлично функционирующий и развивающийся бизнес, которому в стране фактически нет конкурентов, собственник и основатель решил угробить)) в такое могут поверить только рошеновские. Все очень просто, схема налажена. Янукович решил отжать у Бени в свое время Аэросвит. Беня, сообразив, что с этими бандюганами ему не тягаться, вывел из компании все бабки и отдал чивакуне компанию с долгами.
Тоже самое случилось и с порохом. Когда Беня понял, что по его бизнесу вопрос решен, полностью повторил ситуацию с Аэросвитом. И правильно сделал. Я бы поступил, как собственник у которого в тупую отжимают бизнес, точно также.
Тогда нам нассали в уши, что порох спаситель - ага.
Но самое в этой ситуации забавное, что Беня остался "врагом народа" забрав из системы свои бабки. А порох, распорядившися без спроса закрыть дырку из бюджета, т.е. НАШИМИ деньгами - херой и спаситель. Эх......поле дураков
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05.06.2020 19:00 Відповісти
Вы знаете, что такое аудиторское заключение?
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11.06.2020 13:12 Відповісти

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