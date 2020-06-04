"Приватбанк" полностью возобновил работу сервисов после серьезного сбоя (обновлено)
В сетевом оборудовании государственного "Приватбанка" произошел сбой, в результате чего наблюдаются неудобства с использованием интернет-банкинга "Приват24" и звонков в контакт-центр.
Об этом со ссылкой на пресс-службу "Привабанка" сообщает БизнесЦензор.
"В связи с аварийной ситуацией сетевого оборудования "Приватбанк" сообщил клиентам о временных неудобствах с недоступностью авторизации в "Приват24 "и звонков в контакт центр банка", – сообщили в банке.
Изначально в "Приватбанке" обещали устранить последствия такой аварийной ситуации в течение часа, однако проблемы в работе продлились до вечера.
В четверг днем в пресс-службе "Приватбанка" сообщили, что "Приват24" для бизнеса уже восстановил работу: в новой версии работают все сервисы, за исключением выписок. Также доступна "Оплата частями" и "киоски" (кроме функции оплаты мобильного).
В то же время приложение "Приват24" для физических лиц в полной мере возобновило работу лишь к вечеру. Так, по данным банка, начавшиеся утром проблемы с работой сервисов были полностью ликвидированы в 18:45.
"Приватбанк" полностью восстановил штатную работу веб и мобильного "Приват24" для физических и юридических лиц, которые 6 июня были временно недоступны или работали нестабильно из-за аварийной ситуации сетевого оборудования. Работа электронного банка была полностью восстановлена 6 июня в 18:45. Контакт центр, процессинг "Приватбанка", сеть банкоматов, терминалов самообслуживания и оплата картами в торговой сети и интернете, как и раньше, работают в обычном режиме", – сообщил банк вечером четверга.
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платите онлайн, суки
"Щенки у руля" - что в стране, что в Привате. Только обгадиться и могут.
И все ради того, чтобы ты мог в приложение тыцать?
Вы взяли кредит под залог имущества, но потом вам говорят, что это имущество теперь ничего не стоит (когда давали кредит стоило, а теперь не стоит). И ты срочно должен отдать кредит. А бабосики вложены в бизнес, тогда у тебя забирают твой бизнес за гривню. Бизнесс якобы убыточный, без возможности расплатиться по долгам. Вот только ничего не вливают в этот бизенсс, а якобы убыточный бизенсс продолжает и без вливаний приносить прибыль достаточную для расчетов по долгам...
При этом все честно и мы просто обязыны верить всему что говорит регулятор и без судов. А теперь еще и судиться с регулятором не имеем права
И таковых очень независимых заемщиков несколько сотен. И денежки вкладчиков на миллиарды раздаются на подставных стецьков, васьков да олесь.
А банк работает в режиме пылесоса встроенного в пирамиду. Но бесконечно такой процессинг не работает. В нужный момент руководство пишет бумажечку, что милостиво уступает все долги государству и даже обязуется вернуть списшенное и гордо удаляется в палестины.
Но в реалиях, никто лохам деньги возвращать не собирается. Дождавшись, когда государство вольет в капитал денежки взамен списшенных, и на эти же выведенные средства, пропихивается ручной петрушка в руководство страны, умасливаются судебные и можно процесс повторять. Лохи, при этом, хлопают в ладоши и готовы еще скинуться на сладкую жизнь успешным израильским бизнесменам.
И плз покажите мне этот капитал, который влило государство Нарисовать бумажку и, якобы, внести ее в уставной капитал, чтоб соответствовать самими же прописанным правилам - это не внесение капиталла, а шулерство. А оборотные средства не пополнялись.
Ну да фик с вами верьте во что хотите. Один хрен, что у нас, что в московии - что по зомбоящику расскажут, то и правда...
А решения судов в таких случая вещь очень не быстрая. Особенно, если может влиять на эти самые суды. Но они будут. Особенно хороши они будут в Лондонском королевском суде.
Если бы не эти "бумажки", то помиру пошли бы десятки тысяч мелких и средних предприятий, имевших несчастье доверить денежки ворам. А государство получило бы дефолт банковской системы и обязательства по выплатам вкладчикам-физлицам на десятки ярдов гривен.
А то что для любого предприятия можно создать трудности, заблокировать работу, обрушить стоимость, продать своим и распилить на металл - это я неоднократно имел радость наблюдать на промплощадке Запорожья. У нас в стране это обычная практика, если вы не знали
Хотя стоимость строительства перед выдачей кредита самому себе составляла:
Президент одесского "Черноморца" Леонид Климов назвал сумму строительства стадиона своего клуба. По его словам, она составляет около 3 миллиардов гривен (почти 400 млн.$). Ранее, суммы озвучивались несколько другие - около 100 миллионов долларов.
- "Мы провели экспертную оценку стадиона, и на сегодняшний день - это около 3 миллиардов гривен. Примерно столько же стоит и стадион во Львове" - сообщил журналистам Леонид Климов. http://stadiums.at.ua/news/2011-00 2011 » http://stadiums.at.ua/news/2011-09 Вересень » http://stadiums.at.ua/news/2011-09-29 29 »
Как видим, это совсем не то, что вы написали.
Но. Результаты независимого расследования компании Kroll подтвердили, что ПриватБанк был объектом "масштабных и скоординированных мошеннических действий" как минимум в течение 10 лет до национализации.
Согласно результатам расследования, многолетние мошеннические действия в "Привате" привели к нанесению банку убытков по меньшей мере в размере 5,5 млрд долларов.
Куда это деть? Маме которая любит скорость и румынскую мамалыгу?
А переадресація в нікуди із старої версії фізиків....
лохи за всё заплатят
вся Украина скрывала прибыли
Порошенко тупо отжал банк
Если ты под "всей Украиной" понимаешь мохеровую мафию, то да, у них в крови скрывать прибыли. Еще и разворовывать чужие.
Тоже самое случилось и с порохом. Когда Беня понял, что по его бизнесу вопрос решен, полностью повторил ситуацию с Аэросвитом. И правильно сделал. Я бы поступил, как собственник у которого в тупую отжимают бизнес, точно также.
Тогда нам нассали в уши, что порох спаситель - ага.
Но самое в этой ситуации забавное, что Беня остался "врагом народа" забрав из системы свои бабки. А порох, распорядившися без спроса закрыть дырку из бюджета, т.е. НАШИМИ деньгами - херой и спаситель. Эх......поле дураков