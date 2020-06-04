"Приватбанк" полностью возобновил работу сервисов после серьезного сбоя (обновлено)

В сетевом оборудовании государственного "Приватбанка" произошел сбой, в результате чего наблюдаются неудобства с использованием интернет-банкинга "Приват24" и звонков в контакт-центр.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Привабанка" сообщает БизнесЦензор.

"В связи с аварийной ситуацией сетевого оборудования "Приватбанк" сообщил клиентам о временных неудобствах с недоступностью авторизации в "Приват24 "и звонков в контакт центр банка", – сообщили в банке.

Изначально в "Приватбанке" обещали устранить последствия такой аварийной ситуации в течение часа, однако проблемы в работе продлились до вечера.

В четверг днем в пресс-службе "Приватбанка" сообщили, что "Приват24" для бизнеса уже восстановил работу: в новой версии работают все сервисы, за исключением выписок. Также доступна "Оплата частями" и "киоски" (кроме функции оплаты мобильного).

В то же время приложение "Приват24" для физических лиц в полной мере возобновило работу лишь к вечеру. Так, по данным банка, начавшиеся утром проблемы с работой сервисов были полностью ликвидированы в 18:45.

"Приватбанк" полностью восстановил штатную работу веб и мобильного "Приват24" для физических и юридических лиц, которые 6 июня были временно недоступны или работали нестабильно из-за аварийной ситуации сетевого оборудования. Работа электронного банка была полностью восстановлена 6 июня в 18:45. Контакт центр, процессинг "Приватбанка", сеть банкоматов, терминалов самообслуживания и оплата картами в торговой сети и интернете, как и раньше, работают в обычном режиме", – сообщил банк вечером четверга.