Рада вернула на доработку проект программы Кабмина
Верховная Рада проголосовала за то, чтобы отправить на доработку проект программы деятельности правительства Украины.
За данное решение проголосовали 245 народных депутатов при необходимых 226 голосах, сообщает БизнесЦензор.
Как сказано в постановлении парламента, программа будет дорабатываться с учетом замечаний и предложений, высказанных народными депутатами во время её обсуждения в комитетах Верховной Рады.
Шмыгаль во время выступления в Раде отметил, что целью программы является преодоление рисков для жизни и здоровья граждан, возобновление экономического роста, обеспечение материального благосостояния и благополучия украинцев путем построения эффективной экономической системы страны, развитие предпринимательской деятельности, создание новых рабочих мест, обеспечение равных возможностей для всех предпринимателей, соблюдение высоких социальных стандартов, развитие образования, науки, культуры и системы государственных услуг, защиты территориальной целостности и суверенитета Украины и безопасная реинтеграция временно оккупированных территорий Украины при неизменности курса на европейскую и евроатлантической интеграции Украины.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль