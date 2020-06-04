Рада сменила вице-премьера по евроинтеграции

Верховная Рада проголосовала за постановление о назначении Ольги Стефанишиной вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

За соответствующее решение проголосовали 255 нардепов, сообщает БизнесЦензор.

Также перед этим Рада проголосовала за увольнение Вадима Пристайко с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Стефанишина с марта по декабрь 2017 года работала директором правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции секретариата Кабмина. В декабре 2017 года была назначена генеральным директором правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции секретариата.