Рада назначила министром культуры бывшего топ-менеджера Коломойского

Верховная Рада проголосовала за проект постановления о назначении бывшего главы компании "1+1 медиа" Игоря Коломойского, нардепа "Слуги народа" Александра Ткаченко министром культуры и информационной политики Украины.

За соответствующее постановление проголосовали 263 нардепа при необходимых 226 голосах, передает БизнесЦензор.

Напомним, 20 мая на пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил, что в стране кадровый голод, и сложно найти хороших министров культуры, образования и энергетики.

"У нас кадровый голод в стране. Я не могу найти сейчас хорошего министра культуры. Мы вместе с премьером ищем, мы обращались к культурному сообществу, обращались ко многим людям, просили – дайте", – сказал Зеленский.

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Ткаченко до избрания народным депутатом был генеральным директором группы каналов "1+1 Media" олигарха Игоря Коломойского.

Как сообщалось, ранее застройщик Андрей Ваврыш рассказал, что с 2018 года он стал совладельцем Одесской киностудии, а его партнером по киностудии выступает нардеп Александр Ткаченко.