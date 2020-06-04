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Рада назначила министром культуры бывшего топ-менеджера Коломойского

Рада назначила министром культуры бывшего топ-менеджера Коломойского

Верховная Рада проголосовала за проект постановления о назначении бывшего главы компании "1+1 медиа" Игоря Коломойского, нардепа "Слуги народа" Александра Ткаченко министром культуры и информационной политики Украины.

За соответствующее постановление проголосовали 263 нардепа при необходимых 226 голосах, передает БизнесЦензор.

Напомним, 20 мая на пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил, что в стране кадровый голод, и сложно найти хороших министров культуры, образования и энергетики.

"У нас кадровый голод в стране. Я не могу найти сейчас хорошего министра культуры. Мы вместе с премьером ищем, мы обращались к культурному сообществу, обращались ко многим людям, просили – дайте", – сказал Зеленский.

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Ткаченко до избрания народным депутатом был генеральным директором группы каналов "1+1 Media" олигарха Игоря Коломойского.

Как сообщалось, ранее застройщик Андрей Ваврыш рассказал, что с 2018 года он стал совладельцем Одесской киностудии, а его партнером по киностудии выступает нардеп Александр Ткаченко.

ВР (2865) Кабмін (7745) Коломойський Ігор (1772) Міністерство культури (132) Ткаченко Олександр (51)


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Опять эта вошь строит из себя хозяйственника, твою мать! Это задача Рады, твое дело на 90% - внешняя политика. Какими нужно быть дебилами чтобы такой инфомусор заходил и почему у этого электорального мусора есть право голосовать на равне с людьми с ВО и докторами наук?!
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04.06.2020 12:52 Відповісти
ПС единственная должность где квартальное отребье бы ну хоть както чтото знало, но назначают не квартальщика а недочеловека Мойши, шоб ему, без недели американскому заключенному, небыло за приват обидно.
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04.06.2020 12:55 Відповісти

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