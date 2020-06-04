"Укртранснафта" увеличила транспортировку нефти на 89%

В мае 2020 году общий объем транспортировки нефти АО "Укртранснафта" вырос по сравнению с маем 2019 года на 89% - с 641 тыс. тонн до 1,2 млн тонн.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укртранснафты" сообщает БизнесЦензор.

"В частности, в прошлом месяце АО "Укртранснафта" увеличило объем транспортировки нефти на НПЗ Украины по сравнению с маем прошлого года на 32% - до 262 тыс. тонн. Из них компания транспортировала на НПЗ 124 тыс. тонн украинской нефти и 138 тыс. тонн – азербайджанской", - сообщает компания.

Транзит нефти через территорию Украины трубопроводным транспортом в мае 2020 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 115% - до 952 тыс. тонн. В частности, более 859 тыс. тонн нефти "Укртранснафта" транспортировала для нужд НПЗ Чехии, Словакии и Венгрии и более 91 тыс. тонн - для нужд Мозырского НПЗ (Беларусь), которые были поставлены для Беларуси в марте-апреле.

Общий объем транспортируемой нефти по результатам января-мая 2020 года составляет 6,2 млн тонн нефти (на 12% больше по сравнению с таким периодом в 2019 году.).

Объем транспортировки нефти для НПЗ Украины составляет 1,1 млн тонн (на 23% больше, чем в январе-мае 2019), а транзит – 5,1 млн тонн (увеличение на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2019).

По результатам мая 2020 года компания фиксирует незначительное увеличение объема транзита нефти в страны Евросоюза по сравнению с апрелем.

"Однако уровень транспортировки нефти для нужд европейских НПЗ остается на довольно низком уровне по сравнению с ожидаемыми показателями и показателями первого квартала 2020 (транзит нефти для европейских НПЗ территории Украины в январе 2020 года составил 1,1 млн тонн, в феврале - 995 тыс. тонн , в марте – 1,1 млн тонн, в апреле - 751 тыс. тонн)", - сообщает "Укртранснафта".