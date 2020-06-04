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Суд отменил арест беглого экс-нардепа Жеваго, – адвокат

Суд отменил арест беглого экс-нардепа Жеваго, – адвокат

Киевский апелляционный суд 25 мая отменил решение о задержании и содержании под стражей экс-народного депутата, совладельца Ferrexpo и группы "Финансы и Кредит" Константина Жеваго, принятое Печерским районным судом Киева в начале декабря 2019 года.

Об этом заявили в пресс-службе бизнесмена со ссылкой на его адвоката, имя которого не называется, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Решением апелляционной инстанции установлено, что Жеваго не находился и не находится в международном розыске, не скрывался и не скрывается от органов досудебного расследования и суда, а также то, что отсутствуют правовые основания для взятия Жеваго под стражу", – говорится в заявлении адвоката.

Он утверждает, что отмененное постановление судьи Печерского райсуда было принято с существенными нарушениями Криминального процессуального кодекса (КПК) Украины и имеет все признаки заведомо неправосудного решения.

Как сообщалось, в компании Ferrexpo Жеваго накануне заявили, что Апелляционный суд Киева 2 июня снял арест с 50,3% акций Ferrexpo Poltava Mining (Полтавский ГОК).

Напомним, в начале декабря 2019 года следственный судья удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и разрешил арестовать бывшего народного депутата Константина Жеваго, который подозревается в растрате имущества банка "Финансы и кредит". В ГПУ зявляли, что Жеваго объявлен в международный розыск.

В начале августа 2019 года Государственное бюро расследований (ГБР) объявило о подозрении двум топ-менеджерам ликвидируемого банка "Финансы и кредит" по делу о растрате 2,5 млрд грн средств, сообщив, что в расследовании фигурирует бывший народный депутат.

В конце сентября того же года следователи Госбюро расследований заочно вручили подозрение экс-нардепу Константину Жевагопо по этому делу, а в начале октября директор ГБР Роман Труба заявил, что Жеваго уже объявлен в Украине в розыск.

В пресс-службе бизнесмена обвинения отрицали, заявляя, что Жеваго находился за границей на лечении .

Жеваго Костянтин (332) суд (3322) Фінанси та Кредит (78) Ferrexpo (110)


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Топ коментарі
+2
А шо там с финансы и кредит, фсе, понять и простить, твари ******
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04.06.2020 17:59
+1
Тоесть, сп..здили 2,5 млрд. и ничего, не виновен...!!! А, кто знает фамилии этих продажных тварей в мантиях, из апелляции ?
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04.06.2020 18:02
+1
Вот какие судьи продажные, всех сделают невиновными, лишь бабло подкинь, и ты свободен. Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!!!
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04.06.2020 22:36
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Пусть компенсирует гарантии ФК, как и все кто бабло через банки выводил и хер с ним, он хотябы не лезет в политику, поддерживает евроинтеграцию и обновляет производство.
Все олигархи с компаниями на западных биржах как он или Косюк это более-менее, бо ссут что им рейтинги порежут и акции просядут, были бы Ахмет и Мойша такими как они, давно бы ушли из политики.
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04.06.2020 13:15 Відповісти
ну да, кунуть тысячи людей на деньги, это не основание))) суки!!!!!!
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04.06.2020 14:54 Відповісти
УРАААААААА судова гілка разрулює!!))))
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04.06.2020 14:54 Відповісти
А шо там с финансы и кредит, фсе, понять и простить, твари ******
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04.06.2020 17:59 Відповісти
Тоесть, сп..здили 2,5 млрд. и ничего, не виновен...!!! А, кто знает фамилии этих продажных тварей в мантиях, из апелляции ?
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04.06.2020 18:02 Відповісти
Что он ладошку поднял.., хочет как в Иране !? За кражу, в первый раз, отрубают 4 пальца на правой руке.., во второй раз- отрубают половину ступни на левой ноге..Ещё раз поймают- вешают на площади, на подъёмном кране. Дикость-да, но в стране практически, нет коррупции и воровства !!! Предлагаю проголосовать за введение в Украине такого же закона. Естественно, что к депутатам его тоже применять !!!
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04.06.2020 18:18 Відповісти
Как всегда ГБР посралось с ГПУ и обосрались дуэтом.
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04.06.2020 18:22 Відповісти
цьому теж условія содєржанія питочні?
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04.06.2020 18:43 Відповісти
за деньги и зеленский на рояле членом,
за деньги и родину не грех продать
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04.06.2020 19:27 Відповісти
Вот какие судьи продажные, всех сделают невиновными, лишь бабло подкинь, и ты свободен. Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!!!
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04.06.2020 22:36 Відповісти

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