Суд отменил арест беглого экс-нардепа Жеваго, – адвокат

Киевский апелляционный суд 25 мая отменил решение о задержании и содержании под стражей экс-народного депутата, совладельца Ferrexpo и группы "Финансы и Кредит" Константина Жеваго, принятое Печерским районным судом Киева в начале декабря 2019 года.

Об этом заявили в пресс-службе бизнесмена со ссылкой на его адвоката, имя которого не называется, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Решением апелляционной инстанции установлено, что Жеваго не находился и не находится в международном розыске, не скрывался и не скрывается от органов досудебного расследования и суда, а также то, что отсутствуют правовые основания для взятия Жеваго под стражу", – говорится в заявлении адвоката.

Он утверждает, что отмененное постановление судьи Печерского райсуда было принято с существенными нарушениями Криминального процессуального кодекса (КПК) Украины и имеет все признаки заведомо неправосудного решения.

Как сообщалось, в компании Ferrexpo Жеваго накануне заявили, что Апелляционный суд Киева 2 июня снял арест с 50,3% акций Ferrexpo Poltava Mining (Полтавский ГОК).

Напомним, в начале декабря 2019 года следственный судья удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и разрешил арестовать бывшего народного депутата Константина Жеваго, который подозревается в растрате имущества банка "Финансы и кредит". В ГПУ зявляли, что Жеваго объявлен в международный розыск.

В начале августа 2019 года Государственное бюро расследований (ГБР) объявило о подозрении двум топ-менеджерам ликвидируемого банка "Финансы и кредит" по делу о растрате 2,5 млрд грн средств, сообщив, что в расследовании фигурирует бывший народный депутат.

В конце сентября того же года следователи Госбюро расследований заочно вручили подозрение экс-нардепу Константину Жевагопо по этому делу, а в начале октября директор ГБР Роман Труба заявил, что Жеваго уже объявлен в Украине в розыск.

В пресс-службе бизнесмена обвинения отрицали, заявляя, что Жеваго находился за границей на лечении .