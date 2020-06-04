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Новини
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В "Укрлендфарминге" Бахматюка рассказали о новой технике и особенностях нынешней посевной

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Весной 2020 года группа компаний "Укрлендфарминг", один из крупнейших украинских агрохолдингов бизнесмена Олега Бахматюка, инвестировала в собственный парк современной сельхозтехники.

Об этом со ссылкой на Українські новини сообщает БизнесЦензор.

Сейчас прицепным оборудованием, в том числе культиваторами и сеялками от мировых производителей "Джон Дир", "Кинзе" и "Грейт Плейнз", обновлены мехотряды пяти предприятий группы. Коронавирусный ажиотаж не помешал это сделать: оборудование успели закупить до начала карантина с перекрытием государственных границ и другими препятствиями.

"В комплексе работ с элементами точного земледелия наличие пропашных пневматических сеялок, дополнительно оборудованных системами точного высева Precision Planting, является едва ли не самым критичным, - отметил Виктор Спасский, заместитель генерального директора по производственным вопросам "Укрлендфарминг". - Действующие сегодня в холдинге системы точного высева позволяют проводить посев пропашных культур не только качественно, но и дифференцированно - с разными нормами в зависимости от особенностей поля. Некоторая часть сеялок усовершенствована системой AgLeader, благодаря которой норма и качество посевов контролируется онлайн".

Нетипичные погодные условия весны 2020 года после теплой зимы внесли свои изменения в технологии производства одного из крупнейших аграрных холдингов Украины. По словам Виктора Спасского, "чтобы предотвратить распространение вредителей, запланировано дополнительное внесение инсектицидов. К концу мая на всех площадях холдинга, отведенных под яровые культуры, получены всходы, проводятся различные плановые работы по уходу за культурами: внесены гербициды на подсолнечник, завершается их внесения на кукурузу, на очереди борьба за чистоту сои. Своевременный мониторинг состояния посевов позволяет вносить необходимые вещества в соответствии с фазами развития растения. В компании все работы по защите посевов проводятся собственной агротехникой".

"Укрлендфарминг" является одним из крупнейших украинских агропромышленных холдингов, который занимается выращиванием зерновых и масличных культур, семян, производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL), животноводством, производством мяса и молока. В состав компании входят 17 элеваторов, 11 агропромышленных кластеров, 19 птицефабрик, 3 инкубатора, 10 фабрик по выращиванию молодняка, 6 комбикормовых заводов, 3 склада длительного хранения яиц, завод по переработке яиц "Имперово Фудз", современные птицекомплексы "Авис" и "Чернобаевское "общей мощностью 3,5 млрд яиц в год и поголовьем в 10,5 млн кур-несушек. Владельцем холдинга является бизнесмен Олег Бахматюк.

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Самый продвинутый холдинг по айти и технологиям, один из немногих плюсов концентракии капитала - на удивление опережаем европу в этом плане и даже малый фермер у нас с телеметрией чтобы не крали топливо итп, а большие игроки разворачивают автопилоты тракторов и "точное земледение".
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04.06.2020 13:23 Відповісти
Как-то так получается, что чем дальше продвигается Бахматюк, чем больше он собирает сельхозпродукции, тем дороже она в Украине, тем больше украинцы нищают. Возникает вопрос - на кого Бахматюк работает? Не на Украину точно.
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04.06.2020 14:30 Відповісти
Брехня!!!!!!!!!! Ответственно говорю 75% продукции он производит на арендованной технике
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04.06.2020 18:21 Відповісти

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