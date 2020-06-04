Мировые поставки смартфонов снизятся на 12%, – прогноз

Мировые поставки смартфонов по итогам текущего года могут упасть на 11,9% - до 1,2 млрд единиц, прогнозирует исследовательская компания International Data Corporation (IDC).

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

В первом квартале был зафиксировано рекордное падение рынка, а в первом полугодии ожидается сокращение поставок на 18,2%, поскольку пандемия коронавируса COVID-19 продолжает оказывать негативное влияние на потребительские расходы.

"То, что началось как кризис со стороны поставок, превратилось в глобальную проблему со стороны спроса. Общенациональные локдауны и растущая безработица снизили потребительское доверие и привели к перераспределению расходов на товары первой необходимости, что напрямую сказалось на рынке смартфонов в краткосрочной перспективе", - говорится в сообщении IDC.

Тем не менее, позитивным фактором может стать приход сетей мобильной связи нового поколения 5G, что, как ожидается, "станет катализатором роста спроса и будет играть жизненно важную роль в восстановлении мирового рынка смартфонов в 2021 году", полагают эксперты.

С географической точки зрения, COVID-19 продолжит оказывать влияние на экономику Китая, однако проявляются признаки улучшения по мере того, как ослабляются карантинные меры и исчезают сбои в цепочках поставок. По большей части предприятия возобновили свою деятельность, и рынок открылся с некоторыми ограничениями на поездки и логистику, в связи с чем IDC ожидает, что в 2020 году на внутреннем рынке КНР будет наблюдаться снижение на однозначную величину.

В то же время коронавирусная инфекция сильно ударила по Европе. В особенно сильно пострадавших странах, таких как Италия и Испания, падение рынка смартфонов в этом году будет выражаться двухзначными величинами.

Ранее IDC дало прогноз, согласно которому расходы на информационные технологии и услуги в мире в 2020 году упадут на 5,1% без учета изменения валютных курсов - до $2,25 трлн.

Аналитики с начала года беспрерывно ухудшают оценки ИТ-расходов. В январе они ожидали повышения на 5,1% по итогам 2020 года, в феврале - на 4,3%, в марте прогноз был пересмотрен до сокращения на 2,7%.

Прогноз изменения IT-расходов по секторам: